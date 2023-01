Wahlen in Tschechien – Die erste Frau mit Chancen auf das Präsidentenamt Danuse Nerudova erreicht hohe Umfragewerte. Ihre Konkurrenten sind ein populistischer Ex-Premier und ein früherer General. Viktoria Grossmann aus Prag

«Es muss normal sein, dass der Präsident nicht lügt und nicht stiehlt»: Danuse Nerudova, Ökonomin und Präsidentschaftskandidatin in Tschechien. Foto: Keystone

Kurz vor der Präsidentenwahl in Tschechien hat Andrej Babis es geschafft: Letzten Montag wurde er in Prag von den Vorwürfen freigesprochen, EU-Subventionen erschlichen zu haben. Der ehemalige Premier erklärte, es gebe also doch noch eine unabhängige Justiz in Tschechien. Immer wieder hatte er gesagt, der Prozess sei rein politisch motiviert. Babis hat nun gute Aussichten, es beim ersten Wahlgang an diesem Freitag und Samstag in die Stichwahl zum nächsten tschechischen Präsidenten zu schaffen.