Basketball: Derbysieg über Regensdorf – Die erste Runde geht an Opfikon In der 1. Liga haben die Opfikon Basket Blizzards mit 59:49 erstmals in der Halle der Raptors Regensdorf gewonnen. Die Gastgeberinnen zieren das Tabellenende, sehen aber keinen Grund zur Beunruhigung. Peter Weiss

Opfikons Spielmacherin Tatjana Jurkovic (von links) bleibt gegen Regensdorfs Sarah Cruzeiro Wüger und Barbara Gränz-Theiler im Ballbesitz. Foto: Leo Wyden

Dass die Raptors Regensdorf zum ersten Mal seit ihrem Aufstieg 2018 ihre kleine, enge Turnhalle Rütihof in Zürich-Höngg nach einem Derby gegen Opfikon als Verliererinnen verliessen, entschied sich am späten Montagabend erst im Schlussviertel. Es ging mit 14:8 an die Gäste. «Wir hatten zwei, drei Phasen, in denen wir unser Spiel nicht so ganz durchgezogen haben und Unruhe im Angriff hatten», kommentiert Franziska Raff. «Opfikon hat aber auch sehr gut getroffen und viele Drei-Punkte-Würfe verwertet.» Die Regensdorfs Team-Verantwortliche streicht das Positive heraus: «Es war ein gutes, schnelles Basketball-Spiel von beiden Teams, wir haben gute Ansätze und schöne Spielzüge gezeigt, Opfikon in der Verteidigung unter Druck gesetzt, nie aufgegeben und uns nach dem zwischenzeitlich hohen Rückstand nochmal herangekämpft.»