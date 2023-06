Ein halbes Jahrhundert Zänti Regensdorf – Die erste Shopping-Mall der Region wird 50 Jahre alt Am Samstag feiert das Zentrum Regensdorf sein 50-jähriges Bestehen. Wir geben Einblicke in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Einkaufens. Alexander Lanner

Seit 50 Jahren ist das Zentrum Regensdorf ein Besuchermagnet. Foto: PD

50 Jahre alt wird das Zentrum Regensdorf in diesem Jahr. Damit ist das Einkaufszentrum in der Furttalmetropole eines der ältesten der Schweiz. Zum Vergleich: Das Shoppi in Spreitenbach – eröffnet 1970 – war das erste richtige Shoppingcenter der Schweiz, das Glattzentrum in Wallisellen öffnete erst 1975 seien Ladentüren.