Aussergewöhnlicher Hitzetag möglich – Die ersten Sommertage stehen bevor Ab Dienstag können die Temperaturen über 25 Grad steigen, sogar ein Hitzetag mit über 30 Grad ist möglich. Das gab es so früh im Mai zuletzt vor genau zehn Jahren.

Bald ist wieder Badizeit: Am Mittwoch wird es erstmals in diesem Jahr vielerorts über 25 Grad warm – ein Sommertag. Lokal könnten es sogar heisse 28 bis 30 Grad werden. Foto: Sabina Bobst

Von Dienstag bis Donnerstag wird es erstmals dieses Jahr so richtig warm in der Schweiz, es stehen die ersten Sommertage an. Von diesen spricht die Meteorologie, wenn die Höchsttemperatur über 25 Grad liegt. Dafür könnte es regional bereits am Dienstag reichen, am Mittwoch und Donnerstag gibt es dann verbreitet 25 bis 28 Grad.

Solche sommerlichen Tage Anfang Mai sind nicht aussergewöhnlich, wie Meteonews mitteilt. In Zürich kam der erste Sommertag in den letzten vier Jahren sogar jeweils früher, in Basel gab es letztes Jahr sogar einen Allzeitrekord, als bereits am 30. März die 25-Grad-Marke geknackt wurde. Seit 2010 zeigt sich der Sommer an vielen Orten zwischen Mitte April und Ende Mai ein erstes Mal so richtig, wie der Meteodienst nachgerechnet hat.

Etwas spezieller wäre ein Hitzetag so früh im Mai, also Temperaturen über 30 Grad. Das schätzt Meteonews zwar als «knapp ausser Reichweite» ein. Die Fachleute rechnen mit 28 Grad in Basel, Chur oder Sitten. Etwas euphorischer ist SRF Meteo, wo es heisst, dass lokal «sogar bis zu 30 Grad drinliegen». Das komme nur alle zwei bis zehn Jahre bereits im Mai vor, schreibt Meteorologin Sabine Balmer. So früh im Mai wäre es exakt zehn Jahre her, am 11. Mai 2012 stieg das Thermometer in Basel, Delsberg und Genf auf über 30 Grad.

Auch bei 25 bis 28 Grad sei aber auf jeden Fall bereits Badiwetter, schreibt Balmer, wobei das trotz Wärme in der Luft schon noch etwas Überwindung kosten dürfte: Die Wassertemperaturen liegen in den meisten Seen und Flüssen noch bei etwa 13 bis 15 Grad. Mit dem sonnigen Wetter werden diese aber ansteigen.

Einige werden sich bei den warmen Temperaturen bereits in die Aare oder andere Flüsse und Seen wagen, für andere dürfte das Wasser mit 13 bis 15 Grad aber noch etwas zu kühl sein. Foto: Christian Pfander

Vielerorts haben die Frei-, Fluss- und Seebäder schon offen, einige öffnen erst am Wochenende. Das sind dann aber nicht mehr die ganz schönen Sommertage, es wird aber immerhin noch 22 bis 24 Grad warm. Zudem sind lokale Schauer oder Gewitter möglich, wie Meteo Schweiz schreibt. Danach geht es mit den Temperaturen aber wieder nach oben, und in der möglichen Entwicklung rechnet der Meteodienst des Bundes mit sonnigen Tagen und Temperaturen über der jahreszeitlichen Norm.

anf

