Insgesamt 150 Wohnungen – Die ersten Wohnungen im Schäfer-Areal werden vermietet Seit 2020 wird auf dem geschichtsträchtigen Grundstück gebaut. Die ersten Wohnungen sind bereits fertig. Astrit Abazi

Der Baustart fand 2020 nach langjähriger Planung statt. Foto: Sibylle Meier

Knapp drei Jahre nach Baustart ist es endlich so weit: Das Schäfer-Areal in Dielsdorf ist fast fertig. Wo sich früher nicht unweit des Bahnhofs eine Baulücke erstreckte, stehen nun drei grosse Gebäude mit insgesamt 150 Wohnungen, Gewerbeflächen und einer unterirdischen Garage. Ein grosser Teil des Areals ist noch im Rohbau, die ersten Wohnungen sind jedoch schon fertig. Diese werden in den kommenden Monaten etappenweise bezugsbereit sein.