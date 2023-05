Badi-Saisonstart in der Region – Die Ersten ziehen schon im Freien ihre Bahnen Dauerregen und tiefen Lufttemperaturen zum Trotz: Am 1. Mai haben die ersten Unterländer Freibäder geöffnet. In den nächsten zwei Wochen folgen die meisten anderen. Peter Weiss

Wasser von unten und oben: Trotz des Regens am Vormittag geniessen die Freibad-Fans am 1. Mai den ersten Freiluft-Schwumm des Jahres in Rorbas. Foto: Sibylle Meier

Das Kombibad Water World in Wallisellen sowie die Badi Töss Side in Rorbas haben am Tag der Arbeit als erste Bäder in der Region ihre Sommer-Freibadesaison eröffnet. Durch die tiefen Temperaturen und den Dauerregen, welche die Wettermodelle vorhergesagt hatten, liessen sich weder ihre Betreiber noch die Gäste vom Auftakt abbringen. «Seit wir im Frühling 2013 unseren Umbau abgeschlossen haben und die Becken beheizt sind, haben wir am 1. Mai immer zum ersten Mal geöffnet», schildert Thomas Tessaro. «Seither hat die Sonne an dem Tag nur zweimal geschienen – aber unsere Gäste sind trotzdem gekommen.» Das war auch 2023 so. Als der Badmeister und Betriebsleiter in Rorbas pünktlich um 10 Uhr die Türen öffnete, warteten sechs Unentwegte darauf. «Sie sind mit Regenschirmen und Pelerinen dagestanden und konnten es kaum erwarten», berichtet er. Bis 11.30 Uhr passierten bereits 50 Personen die Drehkreuze der Töss Side. «Ein Teil ist nur zum Hoi sagen und für einen Kaffee vorbeigekommen», fügt Tessaro lachend an.