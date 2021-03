Debatte über Gestaltungspläne – Die Erweiterung der Deponie in Rümlang kommt in den Kantonsrat Die Rümlanger Deponie Chalberhau und die Hüntwanger Kiesgrube geben zu reden. Nach langer Wartezeit entscheidet nun der Kantonsrat. Sharon Saameli

Die Eberhard Bau AG betreibt die Rümlanger Deponie Chalberhau, die gemäss Teilrevision des Richtplans werden soll. Foto: Balz Murer

Wald oder Deponie, Natur oder Abfall? Die Fronten in der Debatte um die Erweiterung der Deponie Chalberhau in Rümlang sind schnell gezogen. Vor allem warten die Betreiberin wie auch die Gegner seit nunmehr zwei Jahren auf eine Entscheidung aus dem Kantonsrat. Dieses Warten kommt langsam zu einem Ende: Die Vorlage stand am Montag auf der Traktandenliste des Kantonsrats. Noch kam es zwar weder zur Diskussion noch zu einem Entscheid – kommende Woche, spätestens aber im April soll es so weit sein. Sofern der Kantonsrat die Teilrevision absegnet, liegt danach ein Gestaltungsplan öffentlich auf.