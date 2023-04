Vicafé breitet sich aus – Die Expansion eines Zürcher Kaffeerösters bis an die Uni Das Kaffee-Unternehmen Vicafé eröffnet seine 15. Filiale im Rondell der Uni Zürich – und erntet einen Mini-Protest aus der Studentenschaft. Die Hintergründe zur Kaffee-Erfolgsgeschichte. Sabrina Bundi

Benedikt Hess (links) und der Gründer von Vicafé, Christian Forrer, in der Rösterei in Zürich. Foto: Urs Jaudas

Vor der Vorlesung, nach der Vorlesung, während der Vorlesung: Für Kaffee ist an der Uni immer ein guter Zeitpunkt. Statt des Kaffees aus dem Vollautomaten für 1.70 Franken gibt es im Rondell im Hauptgebäude der Universität Zürich neu nachhaltig produzierten Vi-Kaffee zu kaufen. Ein Espresso kostet 3.30 Franken – also fast doppelt so viel wie bisher.