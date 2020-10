Medizin-Nobelpreis für Virologen – Die Fahndung nach dem Virus dauerte Jahrzehnte Im Gegensatz zu heute mussten die Entdecker des Hepatitis-C-Virus auf ein molekularbiologisches Verfahren zugreifen, das noch völlig unerprobt war. Für diese Leistung bekamen die Forscher jetzt den Nobelpreis. Kathrin Zinkant

Modell eines Hepatitis C Virus. Illustration: Kateryna_Kon

Die Krankheit, sie schien vertraut. Eine Entzündung von Gewebe, zerstörerisch und hartnäckig, mutmasslich ausgelöst durch ein Virus – doch durch keines, das man kannte. Und so begann die Suche nach einem neuen Erreger. Anders als beim Coronavirus Sars-CoV-2, das heute die Welt in Atem hält, sollte die Fahndung nicht Wochen, sondern Jahrzehnte dauern. Dass sie erfolgreich war und zur Entdeckung des Hepatitis-C-Virus führte, beschert Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice nun den Nobelpreis für Medizin.

Jährlich sterben noch immer schätzungsweise 400’000 Menschen an den Folgen von Hepatitis C».

Die Amerikaner Alter und Rice sowie der Brite Michael Houghton haben einen zuvor völlig unbekannten Erreger identifiziert – und zwar zu einer Zeit, als die technischen Mittel dazu noch deutlich eingeschränkter waren als in der heutigen Ära der Hochgeschwindigkeitssequenzierung. Einen Erreger zudem, der bis heute enormes Leid verursacht: Hepatitis C ist eine der häufigsten Lebererkrankungen weltweit. Rund zwei Prozent der globalen Bevölkerung sind chronisch infiziert, jährlich sterben noch immer schätzungsweise 400’000 Menschen an den Folgen der Erkrankung, die durch Blut übertragen wird.

Rätselhafter Erreger

Doch seit einigen Jahren gibt es hochwirksame Medikamente, die immerhin hoffen lassen für die Zukunft. Und hätten die Laureaten das Virus vor rund 30 Jahren übersehen, wäre dies nicht der Fall. Als Harvey Alter in den 1970-er-Jahren an der Nationalen Blutbank der USA arbeitete und mit seiner nun ausgezeichneten Forschung zu Hepatitis C begann, hatten die Krankheit und ihre Ursache dabei noch nicht einmal einen eigenen Namen. Man wusste überhaupt nicht, dass es sich bei vielen Leberentzündungen statt um Hepatitis B um eine eigenständige Erkrankung handelte.

Zwei Mitglieder des Nobel Komitees, Patrik Ernfors und Gunilla Karlsson Hedestam stellen die Preisträger für Physiologie und Medizin vor. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)

Alter war zuvor schon an der Entdeckung des völlig anders gearteten Hepatitis-B-Virus beteiligt gewesen. Und obwohl damit auch chronische Leberentzündungen des Menschen erklärt werden konnte, blieb ein Teil der sich nur schleichend entwickelnden Erkrankungen doch rätselhaft. Da die Krankheit vor allem durch Bluttransfusionen übertragen wurde, die von scheinbar gesunden Spendern stammten, begann Alter eine rigorose Analyse und Nachverfolgung von Blutspenden, die laut Testung kein Hepatitis-B-Virus enthielten. Viele der Empfänger entwickelten über die Jahre dennoch eine Leberentzündung. Es musste also einen weiteren Erreger geben – das konnte Alter schliesslich beweisen.

Verdacht nachgegangen

Von den erkrankten, nachweislich Hepatitis-B-freien Empfängern einer Bluttransfusion übertrug der Forscher Blutplasma auf Schimpansen. Die Tiere erkrankten, das Plasma war also ansteckend. Und wie weitere Untersuchungen zeigten, verhielt sich der Erreger im Plasma abermals wie ein Virus. Nur welches? Es begann nun der biochemisch knifflige Teil der Suche. Michael Houghton, der damals für die Biotech-Firma Chiron arbeitete, isolierte einen bunten Mix genetisches Materials aus dem Blutplasma kranker Affen, darunter auch sogenannte Ribonukleinsäure, kurz RNA, die als kleine Schwester der menschlichen DNA das Genom vieler Viren bildet. Dass sich in dem genetischen Heuhaufen die gesuchte Nadel, also das Erbgut des Erregers, befinden würde, war zu jener Zeit nur ein Verdacht.

Doch Houghton und sein Team wagten es, sie bauten die RNA-Moleküle im Labor zu DNA um, übertrugen diese und alle anderen genetischen Heuhalme einzeln auf Bakterien – und kultivierten die Bakterien im Labor. Es entstanden Klone der im Plasma gefundenen Erbgutschnipsel und damit möglicherweise auch des gesuchten Erregers. Die Forscher mussten nun noch hoffen, dass im Blut von menschlichen Patienten Antikörper gegen den gesuchten Erreger vorhanden waren.

Hepatitis C in Zahlen Infos einblenden 71 Millionen Menschen sind schätzungsweise weltweit mit dem Hepatitis-C-Virus chronisch infiziert.

40 000 Menschen leben in der Schweiz mit eine Hepatitis-C-Infektion

95 Prozent der Personen mit einer Hepatitis-C-Infektion können heute durch neue antivirale Medikamente geheilt werden.

Solche Eiweisse werden normalerweise als Reaktion auf eine Infektion von der körpereigenen Abwehr des Körpers gebildet, sie binden extrem selektiv an Merkmale von Viren oder Bakterien. Sie können den Feind zwar nicht immer wirksam ausschalten, aber doch wenigstens klar erkennen. Diese Eigenschaft nutzten die Forscher – und tatsächlich fanden die Wissenschaftler mithilfe der menschlichen Antikörper in einem einzigen der vielen Klone das gesuchte Virus. Sie nannten es etwas fantasielos Hepatitis-C-Virus, kurz HCV.

Beeindruckende Geschichte

Allein dieser Nachweis war damals ein Novum, noch nie hatte man molekularbiologische Verfahren in dieser Weise genutzt, um einen unbekannten Erreger dingfest zu machen. Nun wurden auch erste Tests von Bluttransfusionen möglich, Ansteckungen konnten verhindert werden. Doch noch immer war unklar, ob HCV tatsächlich allein für die beobachteten Infektionen verantwortlich war. Charles Rice, ein Biochemiker und RNA-Virus-Experte an der Washington University, unterzog das Genom des neuen Virus einer eingehenden Analyse. Er konnte HCV nicht nur rekonstruieren und in nachfolgenden Experimenten zeigen, dass der Erreger der alleinige Auslöser der Hepatitis C ist. Seine Forschung offenbarte auch, dass HCV wie andere RNA-Viren ein extrem veränderlicher Erreger ist. Seine Erkenntnisse publizierte Rice 1997, zwei Jahrzehnte, nachdem die Suche nach dem Erreger begonnen hatte.

«Für mich als Hepatologen ist diese Geschichte eine der beeindruckendsten, die ich in meiner Karriere miterlebt habe», sagt Peter Galle von Universitätsklinikum der Universität Mainz. Für den Leberkrebsexperten ist es keine Frage, dass die diesjährigen Laureaten den Medizinnobelpreis verdient haben.

«Die auf Grundlage dieser Forschung entwickelten Medikamente waren für uns ein Game Changer», sagt Leberexperte Galle. Vor allem die späten Komplikationen vieler HCV-Infektionen, die bei einem Viertel der Patienten zur Leberzirrhose führt und bei einer Mehrheit dieser Erkrankten schliesslich zum Tod durch ein Leberzellkarzinom, seien heute schon spürbar seltener geworden. «Unser Versorgungsalltag hat sich deutlich geändert».

Die Ehrung geht damit abermals an drei weisse ältere Forscher aus den Vereinigten Staaten und Grossbritannien - das ist der Wermutstropfen der diesjährigen Verkündung. Zu selten findet das Stockholmer Komitee in einer nicht gerade frauenarmen Disziplin eine Laureatin.