Corona-Medienkonferenz – «Die Situation verbessert sich. Auch die Spitaleinweisungen gehen zurück»

«Jürgen Klopp ist geimpft!»

Zum Schluss spricht Philippe Luchsinger, Präsident Haus-und Kinderärzte Schweiz. Die Haus-und Kinderärzte hätten die Impfkampagne von Anfang an unterstützt. Impfungen seien seit Jahrzehnten wichtig und vor allem richtig. «Wir sind ein wichtiger Pfeiler in der Bekämpfung der Pandemie», so Luchsinger. «Die Schweiz hat genügend Impfstoffe. Doch das Angebot wird noch zu wenig genutzt.»

Auch Luchsinger spricht die Unsicherheiten in Teilen der Bevölkerung an und zitiert dabei als Beispiel Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool. Dieser sei vergangene Woche gefragt worden, ob er geimpft sei. «Herr Klopp antwortete auf diese Frage: ‹Wenn ich in irgendetwas kein Experte bin, dann frage ich einen Experten. Also habe ich meinen Arzt gefragt›», so Luchsinger. «Ich kann ihnen also sagen: Jürgen Klopp ist geimpft!»

