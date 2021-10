Analyse zu tödlichen Selfie-Unfällen – Die Faszination des lächerlichen Todes Sterben im Bordell oder mit Rasierschaum im Gesicht. Und neuerdings: beim Schiessen eines spektakulären Selfies. Warum das kein Grund ist, hämisch zu sein. Sandro Benini

Eine heikle Angelegenheit: Ein Tourist fotografiert sich auf dem Kjeragbolten in Norwegen, dem gefährlichsten Stein der Welt. Foto: Getty Images/iStockphoto

Am Anfang seines Romans «Morgen in der Schlacht denk an mich» schildert Javier Marías Todesfälle, über die Hinterbliebene sagen: «Das ist aber ein alberner Tod.» Der spanische Autor nennt als Beispiele: Sterben nur mit Socken an den Füssen. Sterben in einem Freudenhaus, beim Zahnarzt oder «mitten in der Rasur, mit einer Wange voll Schaum und einem für alle Zeiten ungleichen Bart». Ferner: ein Ausrutscher in der Dusche und eine von innen verriegelte Badezimmertür. Eine Fischgräte.

Niemand denke je daran, schreibt Marías, «dass jemand im unpassendsten Augenblick sterben könnte, obwohl dies die ganze Zeit passiert».

Der Roman erschien 1994 – zu einer Zeit, als Marías nicht einmal ahnen konnte, dass es irgendwann ein Gerät geben würde, das lächerliche, absurde Tode geradezu provoziert. Dieses Gerät ist das Handy, genauer: das Handy im Moment, in dem es für ein Selfie verwendet wird.

Laut der Studie einer privaten spanischen Stiftung, die sich auf Reisemedizin spezialisiert hat, stirbt weltweit pro Woche ein Mensch, während er sich selber fotografiert: einen Schritt zu weit nach hinten getan und vom Gipfel gestürzt, zu nah an den Wasserfall getreten, zu weit über das Balkongeländer gelehnt, beim Fahren zu sehr abgelenkt, sich während einer Safari zu dicht an ein wildes Tier gewagt.

Die Faszination des lächerlichen Todes: Das Absolute, Unwiderrufliche, Existenzvernichtende kollidiert mit der Banalität einer alltäglichen Handlung. Keine Zeit und keine Gelegenheit für das Opfer, sich vorzubereiten, um der Grösse des Ereignisses halbwegs ehrenvoll entgegenzutreten. Der Zusammenstoss zwischen dem Tragischen und dem Lächerlichen pervertiert die Würde des Verstorbenen zu einer unfreiwilligen letzten Komik.

Idioten, Narzissten, selber schuld

Es müssen diese verstörenden Gegensätze sein, die Marías zu den ersten Sätzen seines Romans inspiriert haben. Ein heutiger Selfie-Tod steigert den Kontrast noch: Beim Versuch, sich in sozialen Medien der digitalen Welt zu zeigen, verschwindet man für immer aus der realen. Lebenshunger, Fröhlichkeit und jugendliche Abenteuerlust (die meisten Selfie-Opfer sind jünger als 25) zerstören in Sekundenbruchteilen ein Leben.

«Media vita in morte sumus», mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben – der alttestamentarische Vanitas-Gedanke wird im Selfie-Tod banalisiert und zugleich auf tragikomische Weise massenmedial auf Facebook, Instagram und Tiktok bestätigt.

Auch die 25-jährige Selfie-Tote hatte das Recht auf ein erfülltes Leben.

Idioten, Narzissten, selber schuld – die weitverbreitete Reaktion auf die Opfer des digitalen Selbstbildnisses ist doppelt fragwürdig. Erstens, weil auch eine 25-jährige Selfie-Tote das Recht auf ein erfülltes Leben hatte und die Lächerlichkeit ihres Abschieds nichts daran ändert. Und zweitens hat ein anderer grosser Autor, der Österreicher Thomas Bernhard, einmal gesagt: «Alles ist lächerlich, wenn man an den Tod denkt.» Also auch die eigene Person und – zumindest gemessen am grossen Ganzen – das eigene Sterben.

Der Selfie-Tod steigert diese Einsicht ins Groteske, er ist die zur Karikatur geratene Version von dem, was jeder und jedem jederzeit passieren kann. Und deshalb ist er weder ein Grund zur Häme noch zu Schadenfreude.

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko.

