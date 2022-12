Alain Berset wurde ursprünglich von der Rechten zum Bundesrat gewählt. Jetzt hat sie ihn abgestraft. Foto: LMS

Die letzte Woche hat einen grossen Verlierer: Alain Berset. Ausgerechnet der nach Umfragen beliebteste Bundesrat erhielt bei der Wahl zum Bundespräsidenten mit 140 Stimmen von 246 Wählenden ein denkbar schlechtes Ergebnis. Nur gerade Micheline Calmy-Rey, ebenfalls von der SP, machte 2011 noch weniger Stimmen, nämlich 106.

Hundert Stimmen weniger als möglich, das entspricht ungefähr der Summe der Stimmen von SVP und FDP. Was macht denn den neuen Bundespräsidenten so unbeliebt bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern der Bürgerlichen? Immerhin wurde er von ihnen 2011 zum Bundesrat gewählt, weil sie den linkeren Pierre-Yves Maillard verhindern wollten. Für die Abstrafung gibt es zwei Erklärungen. Die eine führt zu Bersets ehemaligem Kommunikationschef Peter Lauener. Er musste letzten Juni Knall auf Fall gehen. Lauener werden mehrere Indiskretionen vorgeworfen. Während der Pandemie gelangten regelmässig Informationen über geplante Schutzmassnahmen zu verschiedenen Medien, hauptsächlich zum «Blick», der dann jeweils wohlwollend darüber schrieb. Gravierender, aus Sicht von Bersets Gegnern, war aber, dass auch Voten einzelner Bundesräte aus den Sitzungen bekannt wurden. Namentlich Ignazio Cassis und Ueli Maurer wurden medial ziemlich blossgestellt. Insbesondere Maurer zeigte sich lange nachtragend.

Cassis war noch von einer weiteren Indiskretion betroffen, und zwar in der Crypto-Affäre. Die Zuger Tarnfirma Crypto hatte jahrelang knackbare Chiffriergeräte herstellt, mit denen der amerikanische Geheimdienst CIA und westliche Partnerdienste jahrzehntelang die halbe Welt ausspionierten. Die Affäre war sehr peinlich für Markus Seiler, den ehemaligen Geheimdienstmann und heutigen Generalsekretär des Aussendepartements (EDA). Gestreut wurden pikante Details eines Untersuchungsberichts des Parlaments. Zwar wurde der Bericht ohnehin kurz darauf publiziert, doch der negative Spin für Seiler war nicht mehr wegzubringen. In diesem Fall laufen strafrechtliche Untersuchungen, es gilt die Unschuldsvermutung. Doch offenbar haben viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier der FDP und SVP ihr Urteil bereits gemacht.

Wenig hilfreich war auch, dass Berset offen mit einem Wechsel ins EDA liebäugelte, das von Cassis bisher eher glücklos regiert wurde. Nun hofft aber Cassis auf einen Durchbruch in der Europafrage. Angeblich hat die EU-Delegation den Schweizer Ansatz akzeptiert, bei der Personenfreizügigkeit Ausnahmen vorzusehen, und auch geschluckt, dass die Auslegung der Ausnahmen nicht dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) unterliegen. So zumindest steht es im kürzlich veröffentlichen Europabericht. Stimmt das wirklich, so winkt Cassis vielleicht tatsächlich ein Erfolg, den er Berset nicht einfach so gönnt.

So gesehen, erscheint es verständlich, warum die Parteien der angeschossenen Bundesräte keine Sympathien für Berset haben. Ob es allerdings klug ist, wegen politischer Ränkespiele mit einem geschwächten Bundespräsidenten ins Jahr 2023 zu gehen, ist vor allem aus FDP-Sicht zu bezweifeln. Nächstes Jahr stehen nicht nur Wahlen an, sondern ein allfälliger Kompromiss mit der EU müsste vom Bundespräsidenten mitgetragen und danach auch gegen das Sperrfeuer der SVP verteidigt werden. Dann wäre es eigentlich im Sinne der FDP, einen starken Bundespräsidenten zu haben. So gesehen, ist die Strafaktion für die FDP ein Eigentor, für die SVP jedoch ein zählbarer Treffer.

Arthur Rutishauser ist Chefredaktor der Redaktion Tamedia und der SonntagsZeitung. In dieser Funktion ist er Mitglied der Geschäftsleitung von Tamedia. Der promovierte Ökonom war ursprünglich Wirtschaftsredaktor. Mehr Infos @rutishau

