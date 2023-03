Zugunglück in Griechenland – «Die Fenster sind plötzlich explodiert» Überlebende berichten vom Zusammenprall mit über 35 Toten. Der Verkehrsminister tritt zurück. Und das Land fragt sich: Warum waren die Züge auf demselben Gleis unterwegs? Tobias Zick aus München

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Dutzende Menschen sind gestorben, als in der Nacht ein Zug mit 342 Passagieren und zehn Bahnmitarbeitenden nahe der Stadt Larisa mit entgegenkommenden Güterzug zusammenstiess. Video: Tamedia

Schon kurz nachdem die Nachricht von dem Unglück öffentlich wurde, versammelten sich Menschen in der Nacht zum Mittwoch am Bahnhof in Thessaloniki. Sie hofften, dort zu erfahren, was mit ihren Angehörigen geschehen war, die in jenem Zug gesessen hatten, der gegen 20 Uhr in der Hauptstadt Athen losgefahren war und jetzt entgleist und teilweise zerquetscht auf halber Strecke lag. «Meine Tochter geht nicht ans Telefon», sagte eine beunruhigte Frau zu einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters.