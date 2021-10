Einsatz in Dietlikon – Die Feuerwehr rückte wegen «komischem Geruch» aus Am Freitagabend musste ein Gebäude an der Riedenerstrasse vorsorglich abgesperrt werden. Zwei Personen litten unter Atembeschwerden.

Einsatz in Dietlikon: Zwei Personen mussten wegen Atembeschwerden untersucht werden. Bild: BRK News

Am Freitagabend gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr Dietlikon wegen eines seltsamen Geruchs zu einem Mehrfamilienhaus an die Riedenerstrasse gerufen. Zwei Personen beklagten sich über Reizungen in den Atemwegen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut sowie ärztlich untersucht.

Die Einsatzkräfte sperrten das Gebäude ab und führten verschiedene Messungen durch, konnten dabei aber nichts feststellen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagt. Kurz vor 22 Uhr gab die Polizei das Gebäude wieder frei. Bei dem Vorfall gab es weder Verletzte noch Sachschaden.

tif

