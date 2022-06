Gemeindeversammlung Dällikon – Die Finanzen Dällikons sind weitaus rosiger als erwartet 2 Millionen Plus in der Jahresrechnung 2021, Mehreinnahmen durch verlängerten Baurechtsvertrag: Die Versammlung sagte zweimal deutlich Ja. Anna Bérard

Die Jahresrechnung Dällikons schliesst mit unerwartet hohem Plus. Im Bild das Gemeindehaus. Archivfoto: Sibylle Meier

Die Gemeinde Dällikon verdient mit dem Land, das ihr gehört. Sie gibt die Parzellen im Baurecht ab und kassiert dafür die Zinserträge. Wenn eine Firma den Vertrag verlängern will, passt die Gemeinde den Zins dem aktuellen Landwert an. So geschehen bei der Moma AG, die ihren Baurechtsvertrag für insgesamt 18’000 m² um 50 Jahre verlängern will. Das heisst: Der Landwert steigt von rund 170 auf 383 Franken, was der Gemeinde jährliche Mehreinnahmen von 163’000 Franken bringt. Das letzte Wort bei Baurechtsverträgen der Gemeinde hat die Versammlung. Die 74 Stimmberechtigten, die am Dienstagabend teilnahmen, haben die Vertragsänderung mit der Moma AG genehmigt.