Gemeindeversammlung Boppelsen – Die finanzielle Lage der Gemeinde ist weiterhin gut Boppelsen hat das Budget 2022 und den Steuerfuss genehmigt. Es war die erste Versammlung von Gemeindepräsident Thomas Weber.

Die Steuern der Politischen Gemeinde Boppelsen bleiben 2022 bei 25 Prozent, jene der Primarschulgemeinde bei 47 Prozent. Archivbild: Madeleine Schoder

Die finanzielle Lage Boppelsens ist als gut zu bezeichnen, die Entwicklung des Steuersubstrats erfreulich. So fasste der Bopplisser Finanzvorstand Florian Fingerhuth seine Präsentation des Budgets 2022 der Politischen Gemeinde zusammen, das er der Gemeindeversammlung am Donnerstag vorgestellt hatte. Die 45 Stimmberechtigten (4,5 Prozent) genehmigten das ausgeglichene Budget und den unveränderten Steuerfuss von 25 Prozent diskussionslos. Der Gemeinderat rechnet fürs 2022 mit einem Aufwand und Ertrag von rund 4 Millionen Franken. Fingerhuth nannte vier Hauptgründe für die erfreuliche Finanzlage der Gemeinde: steigende Erträge bei den Grundsteuern und Grundstückgewinnsteuern, rückläufige Ausgaben im Gesundheitsbereich und die Zahlungen in den Ressourcenausgleich fallen weg.

Für den neuen Gemeindepräsidenten Thomas Weber, der nach dem Rücktritt von Hans-Heinrich Albrecht als Neuer in den Gemeinderat gewählt wurde, war es eine kurze erste Versammlung. Nach dem Budget und dem Steuerfuss stand noch eine Einbürgerung auf der Traktandenliste, die die Stimmberechtigten ebenfalls diskussionslos durchwinkten.

Schule baut Schulden ab

Auch die Primarschulpflege hat ein ausgeglichenes Budget 2022 der Versammlung vorgelegt, das ebenfalls ohne Wortmeldungen genehmigt worden ist. Auch da bleibt der Steuerfuss mit 47 Prozent unverändert. Die Primarschule rechnet im Budget mit einem Plus von 70’000 Franken bei einem Aufwand von etwas mehr als 3 Millionen Franken. Um die Nettoschuld zu verringern und die finanzielle Lage der Schule stabil zu halten, will die Schulpflege den Steuerfuss derzeit nicht senken. Die Schule hat ein Hypothekardarlehen von 1,5 Millionen Franken in ihren Büchern, das sie in den nächsten Jahren zurückzahlen will. Die Schule hat für den Neubau der Mehrzweckhalle, die 2016 eröffnet wurde, Fremdkapital aufnehmen müssen.

