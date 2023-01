Der EHC setzt auf ihre Erfahrung – Die Finnen bleiben in Kloten an der Bande Die Assistenzcoaches Kimmo Rintanen und Saku Martikainen gehören auch nächste Saison zum Trainerstaff des EHC. Beide verlängern ihre Verträge um ein Jahr. Dominic Duss

Konzentriert an der Bande: Kimmo Rintanen führt seine Arbeit als Assistenztrainer im EHC Kloten auch in der nächsten Spielzeit fort. Foto: Patrick Straub (freshfocus)

Innert Wochenfrist vermeldete der EHC Kloten zwei Neuigkeiten zur Kaderplanung für die Saison 2023/24. Zuerst gab der Aufsteiger die Vertragsverlängerungen mit den beiden Goalies Juha Metsola und Sandro Zurkirchen um je ein Jahr bekannt. Dann die Verpflichtung von Center Deniss Smirnovs (23), der im Sommer von Genf-Servette an den Schluefweg wechselt, und Flügel Joel Marchon (19). Der jüngere Bruder von Marc Marchon kehrt aus der kanadischen Juniorenliga in die Schweiz zurück. Nun informiert der Verein über zwei Personalien, die von Bedeutung sind.

Wer der Nachfolger von Jeff Tomlinson wird, ist zwar noch offen. Der Headcoach tritt per Saisonende kürzer, soll dem Verein aber in beratender Funktion weiterhin erhalten bleiben. Geklärt ist hingegen, welche Assistenztrainer zum EHC-Staff der nächsten Spielzeit gehören. Es ist dasselbe Duo wie in der laufenden Meisterschaft der National League. Die Verträge mit Kimmo Rintanen und Saku Martikainen wurden um je ein Jahr verlängert. «Ich konnte Kimmo und Saku über zweieinhalb Monate beobachten, sie haben einen grossen Anteil an unseren bisherigen Erfolgen», begründet Sportchef Larry Mitchell die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den beiden Finnen.

Grosse Erfahrung zeichnet sie aus

Kimmo Rintanen, der vor allem für die Offensive der Mannschaft zuständig ist, steigt damit bereits in seine 16. Saison mit dem EHC Kloten. Von 2001 bis 2011 begeisterte der 49-Jährige als Stürmer und gilt seither als Clublegende. Von 2012 bis 2015 bestritt er am Schluefweg an der Seite von Cheftrainer Felix Hollenstein seine ersten Jahre als Assistent. Danach kehrte Rintanen in sein Heimatland zurück, wo er in Turku ein Haus besitzt. Sechs Jahre lang war der ehemalige EHC-Topskorer bei TPS Turku als Assistenzcoach engagiert, ehe er im Sommer 2021 zum dritten Mal bei Kloten anheuerte. Im letzten Frühling führten Tomlinson, Rintanen und Fabian Sutter als zweiter Assistent den Traditionsverein zurück in die höchste Spielklasse.

Bleibt dem Aufsteiger ebenfalls erhalten: Auch Assistenzcoach Saku Martikainen hat seinen Vertrag am Schluefweg um ein Jahr verlängert. Foto: Marusca Rezzonico (freshfocus)

Saku Martikainen ist im Trainerstaff der Zürcher Unterländer für die Defensive verantwortlich, obwohl er in seiner Aktivkarriere ebenfalls ein Angreifer war. Mit der Erfahrung aus mehr als 20 Trainerjahren stiess er auf diese Saison hin ins Klotener Team. Der 43-Jährige arbeitete in Finnland als Assistenzcoach des U16- und U18-Nationalteams, dazu war er auch als solcher in mehreren Clubs der höchsten Liga tätig. Seine letzte Station vor dem Wechsel in die Schweiz war Ässät in Pori.

