Empfang für Beachvolleyballerin – Die Flughafengemeinde feiert ihre Medaillengewinnerin Am Samstag landete die Klotener Beachvolleyballerin Joana Heidrich am Flughafen ihrer Heimatstadt. Im Gepäck hatte sie eine besondere Trophäe. Stephan Mark Stirnimann

Die einheimische Beachvolleyballerin Joana Heidrich (r.) wird zusammen mit Anouk Vergé-Dépré am Flughafen Zürich empfangen. Foto: Christian Merz/Keystone

Ganze sechs Minuten früher als geplant landet die Swiss-Maschine mit der Bezeichnung LX161 am Samstag am Flughafen Kloten mit der sportlichen Fracht an Bord: dem erfolgreichen Beachvolley-Duo Heidrich/Vergé-Dépré und ihren zwei Bronzemedaillen.

Am «Heimathafen» der erfolgreichen Klotener Sportlerin Joana Heidrich gibt es ein Wiedersehen mit Familie und Freunden und einer in Rot-Weiss gekleideten Fangemeinschaft. Für einen schweizerischen Empfang sorgt unter anderem der 15-köpfige Dorfverein Gerlisberg – ein Klotener Weiler, in welchem Heidrich aufgewachsen ist. In ihren unifarbenen T-Shirts und mit den verschieden grossen Kuhglocken geben diese die nötige Hintergrundkulisse für einen fulminanten Empfang. Das Geläute dieser Glocken übertönt für kurze Zeit sogar eine Flughafenansprache. Die jüngsten Fans sind die 8-jährige Lenja, ihre 10 Jahre alte Schwester Yve und der 13-jährige Bruder Jannis. Ihr Vater ist der Cousin von Joana Heidrich.

Sobald Heidrich beim Passieren der Schranke erkannt wird, füllt Jubel die Ankunftshalle 1, und die kleinen und grossen Schweizer Fahnen wehen der 1,90 Meter grossen Sportlerin regelrecht um die Ohren. Ihr Bruder Adrian, 2,07 Meter gross, ist voller Stolz auf seine Schwester und erzählt, dass Joana die Leidenschaft fürs Volleyballspielen in die Familie gebracht habe.

Krönung der fünfjährigen Zusammenarbeit

Auch die aus dem Zürcher Oberland angereiste ehemalige Leichtathletin Sandra Pfister verstärkt die rund 80 Menschen grosse, wartende Menge und war «ganz aus dem Häuschen» über den Sieg des Beachvolley-Duos. «Ich verfolge fast jede Sportart an der Olympiade, speziell beim Beachvolley bin ich auch als Frau fasziniert von diesen makellosen Körpern», erklärt sie. Es sei eine «sackstarke Leistung» im Sand gewesen. Extra aus Deutschland angereist sind Annette und Roman Karl, die Eltern des Trainers Florian Karl, und halten ein selbst gebasteltes Poster mit aufgeklebten Fotos von den sportlichen Höhepunkten des Volleyball-Duos Heidrich/Vergé-Dépré in die Luft.

Tränen gibt es nach dem Gewinn der Bronzemedallie bei den Sportlerinnen einige. Foto: Christian Merz/Keystone

Auf die Frage, welches persönliche Highlight sie mit aus Tokio nehme, antwortet Joana Heidrich mit Freudentränen: «Natürlich die Bronzemedaille um den Hals, aber auch ganz viele lustige und schöne Momente!» Yvonne Rochat, Managerin des umjubelten Sportlerduos, sieht in den zwei Bronzemedaillen die Krönung einer fünf Jahre dauernden Zusammenarbeit. «Heute ist für uns alle ein Traum wahr geworden» sagt Rochat, während sich ihre erfolgreichen Volleyballerinnen für die Fotografierenden in Pose werfen.

Trophäe aus Elektroschrott

Die mitgebrachte Trophäe von Heidrich und Erinnerung an diesen sportlichen Höhepunkt ist übrigens aus Elektroschrott hergestellt. Damit möchten die Organisatoren der Olympiade ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen. Eigens dafür wurden zwischen 2017 und 2019 in ganz Japan rund 80’000 Tonnen Elektroschrott gesammelt.





Fehler gefunden?Jetzt melden.