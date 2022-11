Auszeichnung der Vereinigung – Die Flughafenregion hat den besten Standortförderer Christoph Lang ist zum Standortförderer des Jahres ausgezeichnet worden. Er ist Geschäftsführer der FRZ Flughafenregion Zürich.

Christoph Lang (links) mit Sonja Wollkopf, Managing Director Greater Zurich Area, und Benny Ruhstaller, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement. Foto: pd

Die Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement (SVSM) hat ihren Award vergeben. Am Mittwoch wurde in Olten Christoph Lang geehrt. Der Geschäftsführer der FRZ Flughafenregion Zürich erlebe seinen Job eigentlich als Hobby und nicht als Arbeit, sagte er. Das wisse, wer ihn kenne.

Erst einmal war die Reihe aber an Sonja Wollkopf, Managing Director Greater Zurich Area (GZA) und Mitglied der Jury. Sie würdigte in der Laudatio das Schaffen von Christoph Lang: Es werde ihr fast schwindlig, all die Aktivitäten des Geehrten aufzuzählen. Der Jurist hat bereits in jungen Jahren eine Buchgenossenschaft gegründet. Er war unter anderem als Journalist und Reiseleiter tätig.

Seit 1984 in ähnlichen Funktionen tätig

Christoph Lang war 1984 der erste vollamtliche Standortmanager der Stadt Winterthur. Er war an vorderster Front in der Exportbranche von Switzerland Global Enterprise (ehemals Osec) aktiv und gehörte zu den ersten Vorstandsmitgliedern der SVSM. Er baute die Standortförderung des Gemeindeverbandes «glow. Das Glattal» auf und wurde vor zehn Jahren mit der Geschäftsführung der FRZ Flughafenregion Zürich betraut. Heute zählt FRZ 800 Mitglieder.

Netzwerk als Erfolgsfaktor

In seinen Dankesworten meinte Lang: «Man muss Menschen mögen, Leben bedeutet lebenslanges Lernen.» Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Wirtschaftsförderer sei ein grosses Netzwerk – «und das haben wir inzwischen mit der FRZ Flughafenregion Zürich erreicht». Sein Blick sei immer in die Zukunft gerichtet. Das gelte auch für die Strategie 2022–2025 der FRZ. Christoph Lang liess sich auch bereits für die Zeit nach seiner Tätigkeit bei der FRZ in die Karten blicken: Seine Firma heisse Christoph Lang AG – er wolle als Experte und Berater für Standortförderung und für Networking tätig sein.

Die Award-Verleihung fand im Rahmen der Veranstaltung «SVSM Dialog Wirtschaftsförderung» im Kino Capitol in Olten statt. Zwei Referenten zeigten die Standortförderungskonzepte für den Kanton Luzern (Ivan Buck) und Bülach (René Götz) auf.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.