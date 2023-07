Stadt Kloten – Die Flughafenstadt will mehr Fotovoltaikanlagen Mit dem Programm «Kraftwerk Kloten» will die Stadt einen Schritt zu Netto null hin machen. Zurzeit wird aber erst ein kleiner Teil des Solarpotenzials genutzt.

Die Energiestadt Kloten lanciert das Programm «Kraftwerk Kloten». Das Ziel: Mehr Fotovoltaikanlagen auf den Dächern und mehr eigenen Strom aus Kloten. Denn, so heisst es in einer aktuellen Mitteilung, für die Umsetzung der Energiewende und das Netto-null-Ziel brauche es unter anderem mehr erneuerbare Energien. Federführend sind die Energie-Genossenschaft Bülach (EGB) und regionale Solarunternehmen.

Zurzeit nutzt die Stadt Kloten laut dem Schweizer Energiereporter erst 1,8 Prozent des Solarpotenzials der gesamten Stadt. Im Vergleich dazu nutzen umliegende Gemeinden bereits 4 Prozent ihres Potenzials für Sonnenstromproduktion, im Schweizer Durchschnitt sind es gar 6 Prozent.

Die Stadt Kloten will nun den Zubau von Solarstrom mit einer gezielten Aktion vorantreiben. Mit der geplanten Offensive sollen in den nächsten Jahren Solarstromanlagen mit einer Leistung von insgesamt maximal 850 Kilowatt jährlich realisiert werden, was je nach Grösse rund 30 bis 70 Fotovoltaikanlagen entspricht.

Beim «Kraftwerk Kloten» profitieren Grundeigentümerinnen und -eigentümer von einem «Rundum-Sorglos-Angebot» inklusive der Planung und der Realisierung einer Fotovoltaikanlage sowie der Abwicklung aller Gesuche, Bewilligungen und der Förderbeiträge. Am Donnerstag, 21. September, findet im Stadtsaal (Zentrum Schluefweg) eine Informationsveranstaltung zum Fotovoltaikprogramm in Kloten statt.

