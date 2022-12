Proteste im Iran – Die Frau, die den Mullahs Angst macht Taraneh Alidoosti ist eine international erfolgreiche Schauspielerin. Sie hatte den Mut, ihre Stimme gegen das iranische Regime zu erheben. Nun wurde sie festgenommen. Thomas Avenarius

Taraneh Alidoosti, hier bei den Filmfestspielen im Mai in Cannes, sitzt nun wegen ihres Protests gegen die iranische Diktatur im Gefängnis. Foto: Daniel Cole/AP

In ihrer Heimat wird Taraneh Alidoosti verehrt. Sie ist eine Kino-Ikone in einem Land mit einer sehr eigenen, hoch entwickelten Kinokultur. Eine Frau, deren Gesicht viele Menschen kennen und die vor allem den Jüngeren Vorbild sein kann. Die 38 Jahre alte Filmschauspielerin hat international Erfolg als moderne, so ganz andere Vertreterin eines Landes, das weltweit zu Recht verrufen ist wegen der religiösen Diktatur und der Frauenfeindlichkeit einer vor sich hin alternden schiitischen Geistlichkeit.

Wenn so eine Frau ihre Stimme erhebt, ist das gefährlich für das Islamistenregime: weshalb Taraneh Alidoosti nun festgenommen wurde.

Alidoosti hat in mehreren Filmen des renommierten iranischen Regisseurs Asghar Farhadi mitgespielt. Der bekannteste darunter ist «The Salesman», er bekam 2017 einen Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film. Taraneh Alidoosti spielt darin eine von einer Gewalterfahrung traumatisierte Frau, die unvermittelt aus ihrem bisherigen Leben gerissen wird.

Sie sitzt im berüchtigten Evin-Gefängnis.

Ähnliches widerfährt der Schauspielerin jetzt im realen Leben. Weil sie sich hinter die Proteste in ihrem Heimatland gestellt und dies in den sozialen Medien kundgetan hatte, wurde sie von der Polizei abgeholt.

Die Tochter des ehemaligen iranischen Fussballstars Hamid Alidoosti sitzt nun im gefürchteten Evin-Gefängnis in Teheran. Die Mutter einer Tochter muss mit einer langjährigen Haftstrafe rechnen. Die Justiz wirft ihr vor, «zum Chaos» angestiftet zu haben mit «nicht belegten Bemerkungen über jüngste Ereignisse» und mit der «Veröffentlichung provokanten Materials».

Was mit dem kruden Gestammel der Schergen des Mullah-Systems gemeint ist? Die Schauspielerin hatte die Hinrichtung eines jungen Mannes angeprangert, der wegen der Proteste nach dem Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini verurteilt worden war. Das Regime werde irgendwann für die ihm eigene Brutalität den Preis bezahlen müssen, hatte sie dem Sinn nach gepostet. Der 23-jährige Mohsen Shekari war nach einem Scheinprozess gehängt worden.

Wer sich mit dem Regime anlegt, riskiert das Leben.

Wer sich mit solch einem Regime anlegt, muss Mut haben. Die Verhaftung der Schauspielerin ist das grobschlächtige Signal an alle, die nur die geringste Sympathie für die seit mehr als drei Monaten anhaltenden Demonstrationen zeigen. Wer sich, und sei er noch so bekannt, mit den Mahsa-Amini-Protesten solidarisiert, riskiert seine Freiheit oder sein Leben.

Fotos ohne Kopftuch

Taraneh Alidoosti hat ihre Meinung häufiger kundgetan. Ihre feministische Haltung hatte sie den Iranern so erklärt: Eine Feministin sei eine Person, «die an die soziale, politische und wirtschaftliche Gleichheit der Geschlechter glaubt». In der Islamischen Republik Iran, in der die Ungleichheit der Geschlechter eine der Säulen des theokratischen Systems ist, kann das sehr gefährlich sein. Die Fotos von ihr ohne Kopftuch, die sie aus Solidarität mit Mahsa Amini vor einiger Zeit gepostet hatte, noch weit mehr.

Es wird das Regime kaum beeindrucken, dass sich eine ganze Reihe bekannter Schauspieler, Regisseure und andere Kinoleute und Künstler nach der Verhaftung vor dem Evin-Gefängnis versammelten, um auf das Schicksal von Taraneh Alidoosti hinzuweisen. Im Gegenteil, auch diese Künstler riskieren ihre Freiheit.

