Oberste Lokführerin im Porträt – Die Frau, die sich ihren Mädchen­traum erfüllt hat SBB und Privatbahnen sind dringend auf Lokpersonal angewiesen. Eine Fahrt mit Hanny Weissmüller zeigt: Das Problem lässt sich lösen. Eva Novak

Es braucht nur planbare Schichten, Teilzeitarbeit und weniger Überstunden – dann kommen die Lokführerinnen: Hanny Weissmüller beim Bahnhof in St-Maurice VS. Foto: Dominic Steinmann

Die Lokomotive will nicht. Wie ein störrischer Esel steht sie bockstill in der Kälte von Brig. Hanny Weissmüller hat gerade ihren Dienst angetreten. Es liegt weder an ihr noch an ihrer Kollegin im Führerstand am anderen Ende des Zuges. Schuld ist auch nicht der Frost. Sondern eine Türstörung. Knapp vor der geplanten Abfahrt ist der Schaden behoben, es gibt grünes Licht, der Interregio-Zug nach Genf fährt pünktlich los.