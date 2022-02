Luftakrobatin Mathilde Gremaud – Die Frau mit dem spektakulären Dreh Wenn Freestylerin Mathilde Gremaud abhebt, tut sie es jenseits der Normen – und steht, was keine Frau vor ihr stand. Anfang Saison musste sie aber erst ihr Gehirn wieder ordnen. Monica Schneider

«Ich bin schon als Kind über alles hinübergesprungen»: Mathilde Gremaud (21), Silbergewinnerin in Pyeongchang. Foto: Red Bull

Sie spricht von «cool», sogar von «hypercool». Die Freestylerinnen mit ihren kurzen Ski sind eben von ihrem zweiten Training auf der Olympiaschanze zurückgekommen. Mathilde Gremaud erzählt von der riesigen Anlage, auf der der Big-Air-Wettkampf stattfinden wird, mitten in einem stillgelegten Stahlwerksgelände in Peking. Erst für ihren zweiten Wettkampf dann, den Slopestyle, werden die Athletinnen und Athleten am Mittwoch in die Berge dislozieren. Doch das ist noch weit weg.