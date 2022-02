FDP wählt Regierungsratskandidaten – Die Freisinnigen schicken Peter Grünenfelder ins Rennen Der Avenir-Suisse-Chef soll 2023 für die Partei den zweiten Regierungssitz im Kanton Zürich zurückerobern. David Sarasin

Peter Grünenfelder, Direktor der Denkfabrik Avenir Suisse, gilt als bürgerlicher Zukunftsplaner. Jetzt kandidiert er für den Zürcher Regierungsrat. Foto: Gaetan Bally

Das Ziel der Zürcher FDP ist klar: Sie wollen den 2019 an die Grünen verlorenen Sitz im Regierungsrat bei den Wahlen in einem Jahr zurückgewinnen. Der Mann, der es richten soll, wurde am Dienstagabend an der Delegiertenversammlung nominiert. Er heisst Peter Grünenfelder, ist 54-jährig, Avenir-Suisse-Chef, ehemaliger Staatsschreiber des Kantons Aargau. Grünenfelder geht neben der amtierenden Regierungsrätin Carmen Walker Späh für die FDP ins Rennen.