Tim Guldimann im Interview – «Die Frustration über die Schweiz ist sehr gross» Der Ex-Spitzendiplomat erklärt, warum ausländische Botschafter in der Schweiz immer offensiver öffentlich auftreten. Und warum Schweizer Diplomaten dies auch tun sollten. Edgar Schuler

«Neutralität kann heute kein Standpunkt mehr sein gegenüber Krieg und Krisen»: Tim Guldimann. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Öffentliche Auftritte ausländischer Botschafter haben sich bis vor kurzem auf farbenprächtige Bilder vom Neujahrsempfang beschränkt. Jetzt mischen sich Diplomaten mit Interviews und mit geleakten Briefen in die Schweizer Innenpolitik ein. Ein neues Phänomen? Sie fragen, als ob es etwas Ungehöriges wäre, wenn Botschafterinnen und Botschafter die Interessen ihrer Länder öffentlich vertreten – und nicht nur hinter verschlossenen Türen.

Sie halten das nicht für ungehörig. Nein! Ich bin überzeugt, dass Länder das Potenzial ihrer Botschafterinnen und Botschafter dafür nutzen sollen, um die Haltung ihrer Regierungen aktiv darzulegen und zu erklären.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland tat das besonders deutlich. Er hat Kanzler Olaf Scholz eine «beleidigte Leberwurst» genannt. Das Problem von Botschafter Andri Melnik war nicht, dass er die Interessen seines Landes öffentlich vertreten hat, sondern dass er an deutsche Politiker Noten verteilt und diese gemassregelt hat. Das geht gar nicht.

«Der amerikanische Botschafter freut sich ja, dass wir das Donutloch mit amerikanischen F-35-Kampfjets füllen.»

Also ein Fehltritt des Botschafters. Ja, aber das Problem sind da auch die Medien, die das aufgreifen und sich über die Skandalisierung freuen.

Der amerikanische Botschafter in Bern hat die Schweiz in einem Interview als «Loch» in einem «Donut» bezeichnet. Zudem hat er eine Staatssekretärin angegriffen, weil sie seiner Meinung nach zu wenig tut, um Oligarchengelder in der Schweiz zu finden. Geht denn das? Er tat nicht mehr, als klarzumachen, dass er mit der Position einer Vertreterin der Schweizer Regierung nicht einverstanden ist. Mit dem Donutvergleich hat er zum Ausdruck gebracht, dass die Schweiz vom Schutz der Nato rund um sie herum profitiert, ohne Mitglied zu sein, aber er freut sich ja, dass wir das Donutloch mit amerikanischen F-35-Kampfjets füllen.

Die Botschafter der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen haben dem Bundesrat einen forschen Brief geschrieben und darin unverblümt gefordert, dass sich die Schweiz an ihrer Taskforce zum Aufspüren von Oligarchengeldern beteiligt. Dieser Brief wurde öffentlich – umso grösser ist der Druck auf den Bundesrat. Solche Dinge kann man heutzutage einfach nicht geheim halten. Aber das eigentliche Problem ist doch nicht ein Brief oder ein Interview.

Sondern? Dass die inhaltlichen Differenzen zwischen der Schweiz und anderen Staaten so gross geworden sind. Wenn sich alle diese Botschafter zusammenraufen und gemeinsam einen Brief schreiben, was sagt das über das Verhältnis der Schweiz zu den den sieben wichtigsten Westmächten aus? Offensichtlich ist die Frustration über unser Land sehr gross.

Krisen­erprobter Spitzen­diplomat Infos einblenden Tim Guldimann (72) war von 2010 bis 2015 Schweizer Botschafter in Berlin. Von 2015 bis 2018 sass er überdies für die Zürcher SP im Nationalrat. Internationale Aufmerksamkeit erlangte der Diplomat 2014 in seiner Rolle als Ukraine-Beauftragter, der die Friedensbemühungen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unterstütze. Heute betreibt Guldimann den Podcast «Debatte zu dritt». Zu hören auf Spotify und Apple Podcasts.

Zum Teil sind die Vorwürfe in dem Brief schlicht falsch. Dann muss der Bundesrat das auch öffentlich sagen – und richtigstellen.

Umgekehrt hat sich der russische Botschafter lobend über Alain Berset geäussert, als dieser von einem «Kriegsrausch in gewissen Kreisen» sprach – und dabei explizit nicht Russland meinte. Ich habe die Aussage des Bundespräsidenten nicht verstanden. Mitbürger wie ich, die schweizerische Waffen für die Ukraine fordern, sind nicht kriegsgeil, sondern solidarisch.

Schweizer Botschafter im Ausland äussern sich höchst selten, und schon gar nicht so pointiert. Damit vergibt unsere Aussenpolitik ein grosses Potenzial, im Ausland öffentlich besser präsent zu sein. Aber: Dazu braucht es einen klaren politischen Willen – und man darf nicht Angst haben, dass man vielleicht einmal etwas Falsches sagt.

«Botschafter Thomas Borer hat der Schweiz in Berlin ein frivoles Image verpasst – das kann nicht schaden.»

Ist nicht genau das ein Problem? Dass nämlich die Gefahr für Missverständnisse sehr hoch ist – wie im Fall Melnik? Niemand hat Melnik missverstanden, er war klar. Ich glaube, die Angst geht zurück auf Thomas Borer, einen meiner Vorgänger als Botschafter in Berlin, von 1999 bis 2002. Er war in der deutschen Öffentlichkeit sehr präsent. Er trat zusammen mit seiner Frau nicht nur auf dem diplomatischen, sondern auch auf dem gesellschaftlichen Parkett auf. Genau an diesem Beispiel hätte man ernsthaft über die öffentliche Rolle der Botschafter diskutieren können: Ist es gut oder ist es schlecht, wenn ein Thomas Borer in der «Bild»-Zeitung Auftritte hat? Dient das den Interessen des Landes oder nur seinen eigenen?

Was ist Ihre Antwort? Er hat der Schweiz in Berlin ein frivoles Image verpasst, das kann nicht schaden. Anderes sehe ich kritischer, wenn es darum geht, im nationalen Interesse ernst genommen zu werden. Aber unabhängig vom Fall Borer finde ich es richtig, dass unsere Botschafter viel aktiver die Möglichkeiten ausschöpfen, die ihnen Medien und soziale Netzwerke bieten.

Er habe der Schweiz ein frivoles Image verpasst: Der Schweizer Botschafter Thomas Borer und seine damalige Frau Shawne Fielding (in Blau) bei einer Karnevalsveranstaltung 2001 in Berlin. Foto: Herbert Knosowski (Keystone)

Mit welchem Ziel? Natürlich um die Interessen der Schweiz zu vertreten, sie in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und zu erklären.

Eine aktivere Rolle ist immer auch ein Risiko. Natürlich, aber wenn Missverständnisse entstehen, muss man sie eben klarstellen und den eigenen Standpunkt nochmals und nochmals aktiv erklären. Aber das ist gar nicht das eigentliche Problem.

Sondern? Wir selbst wissen gar nicht so recht, was eigentlich unsere schweizerischer Haltung ist. Neutralität kann heute kein Standpunkt mehr sein gegenüber Krieg und Krisen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele.

Bitte. Claude Wild war Schweizer Botschafter in der Ukraine bei Kriegsausbruch. Er sagte in einem Interview, die Menschen in der Ukraine würden die Neutralität der Schweiz «nicht verstehen». Verteidigungsministerin Viola Amherd sagte, die ablehnende Haltung der Schweiz bei der Wiederausfuhr von Waffen in die Ukraine sei «nicht hilfreich».

«Die Frage ist nicht, worauf sich der Bundesrat stützt, sondern was er will.»

Das hat den beiden Kritik eingebracht. Ihre Aussagen widersprechen der Position des Bundesrats. Ja, vielleicht, aber sie entsprechen der Wahrheit.

Aber der Bundesrat hat mehrfach bekräftigt, dass er bei seinem Entscheid gegen Waffenlieferungen nur das Recht umsetzt, nämlich die Haager Landkriegsordnung und das Waffenausfuhrgesetz. Die Frage ist nicht, worauf er sich stützt, sondern was er will. Wenn er will, kann er dem Parlament vorschlagen, das Waffenausfuhrgesetz zu ändern.

Soll sich der Bundesrat also über das Völkerrecht hinwegsetzen? Nein, sicher nicht. Aber darum geht es nicht. Die Landkriegsordnung von 1907 definiert die Neutralität, sagt aber nichts zur Wiederausfuhr von Waffen, die wir vor einem Krieg an Dritte geliefert hatten. Für eine Freigabe sind wir nicht an diesen Vertrag gebunden.

Und bei der direkten Lieferung von Schweizer Waffen an die Ukraine? Hier geht es darum, ob wir uns als souveräner Staat an diese Definition des Abkommens halten. Wenn wir das nicht mehr wollen, steht es uns frei, den anderen Mitgliedern des Abkommens dies zu notifizieren. Das bedeutet, wir können ihnen in einer diplomatischen Note mitteilen, dass wir uns in Zukunft nicht mehr an die Gleichbehandlung von Kriegsparteien halten. Dies aber unter der Bedingung, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriff einer Partei gegen die andere handelt.

Nochmals: Der Bundesrat behauptet, ihm seien da gesetzlich die Hände gebunden. Der Bundesrat sagt: «Das darf man nicht», das ist wie die Haltung von kleinen Kindern. Der Bundesrat soll ehrlich sein und sagen, was er will und was nicht und warum das, was er will, den nationalen Interessen entspricht.

Das Problem ist doch, dass die Schweiz mit ihrem Regierungssystem viel länger braucht, um zu einem nationalen Standpunkt zu kommen, als ein Land mit einer klaren Mehrheitsregierung. Uns einfach darauf zu berufen, wir seien ein Sonderfall, reicht nicht. Dieser Krieg dauert nun schon länger als ein Jahr. Wir können nicht sagen: Die Welt dreht sich zu schnell für unser Schweizer Herz. Wir müssen erklären, warum es länger dauert, und auch klarmachen, bis wann wir eine Lösung liefern.

«Offensichtlich kann sich der Bundesrat in wichtigen aussenpolitischen Fragen nicht zusammenraufen.»

Einmal abgesehen von der Kommunikation: Wie beurteilen Sie die Arbeit des Aussendepartements von Ignazio Cassis? Die Verantwortung für die Aussenpolitik liegt bei sieben Menschen, dem Bundesrat. Und wenn man diese Aussenpolitik kritisiert – was ich tue –, dann muss man aufpassen, dass man die Fehler nicht an einer Person festmacht, sondern an diesem Kollektiv.

Aussenminister Ignazio Cassis schlug vor, die Neutralitätspolitik zur «aktiven Neutralität» weiterzuentwickeln. Eine gute Idee? Ich halte das für vernünftig, vor allem weil ja die Wiederausfuhr von Waffen an die Ukraine möglich geworden wäre.

Der Bundesrat hat den Vorschlag abgeschmettert. Cassis ist damit bei den andern Kolleginnen und Kollegen nicht durchgedrungen. Offensichtlich kann sich der Bundesrat in wichtigen aussenpolitischen Fragen nicht zusammenraufen. Und das ist das Problem.

Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.