Tennis: TC Buchs-Dällikon in der NLC – Die Furttaler sind im zweiten Anlauf näher dran Auch in der 111. Interclub-Saison ist das Zürcher Unterland in der Nationalliga der Aktiven vertreten. Aufsteiger Buchs-Dällikon strebt trotz zwei Startniederlagen den Verbleib in der NLC an. Peter Weiss

Erfolgreich gestreckt: Buchs-Dällikons Nico Vacchelli gewinnt gegen Uster als einziger Spieler seines Teams ein Einzel. Foto: Leo Wyden

2018 durfte das junge Männer-Team des Furttaler Vereins als knappster 4:5-Verlierer eines Aufstiegsfinals einen freien Platz in der NLC übernehmen und Erfahrungen auf dritthöchster Stufe sammeln. Nach der ersten Nationalliga-Saison in der Clubgeschichte stieg die Equipe um Captain Steven Sedleger damals direkt wieder ab. Drei Jahre später feierte sie den Wiederaufstieg, diesmal auf sportlichem Weg. «In den letzten acht Jahren haben wir es in der 1. Liga fast immer in den Final der Aufstiegsrunde geschafft, dort aber oft knapp verloren», kommentiert Sedleger, «mit dem 5:4-Sieg bei den Grasshoppers hatten wir diesmal das bessere Ende für uns.» Ein Team wie das Ihrige benötige für einen solchen Erfolg eine günstige Konstellation. Eine sehr gute Tagesform gehöre dazu, gepaart mit Losglück in Form von Gegnern in Reichweite. Denn, führt Sedleger ungeschönt aus: «Wir stehen von unserem Potenzial her wahrscheinlich genau zwischen der 1. Liga und der Nationalliga C, sind sehr stark auf der tieferen Stufe, in der höheren Klasse aber am Limit.»