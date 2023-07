Streik in Hollywood – Die ganz grosse Drehpause Zum ersten Mal seit 63 Jahren legen sowohl US-Schauspieler als auch -Autorinnen die Arbeit nieder. Das dürfte nicht nur Auswirkungen auf die Unterhaltungsbranche haben. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

«Die Nanny» in einer neuen Rolle: Als Präsidentin der Schauspieler-Gewerkschaft verkündet Fran Drescher nach gescheiterten Verhandlungen den Streik. Foto: Chris Pizzello (AP/Keystone/13. Juli 2023)

Nun ist es also offiziell: Nach den Autorinnen und Autoren werden auch die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood streiken. Das verkündete am Donnerstag Fran Drescher, Präsidentin der Schauspieler-Gewerkschaft «Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists» (SAG-AFTRA) und in Europa bekannt durch ihre Rolle in der Sitcom «Die Nanny».