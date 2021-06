Ausgrabung in Israel – Die Geburt der Buchstaben Bereits vor 3500 Jahren nutzten die Bewohner der Stadt Lachisch eine Schrift auf Basis eines Alphabets. Wurde dort das erste Abc der Menschheit entwickelt? Hubert Filser

Archäologen an der Ausgrabungsstelle in Tel Lachisch, Israel. Foto: Österreichische Akademie der Wissenschaften

Auf dem antiken Notizzettel stehen zwei Worte: Sklave und Honig. Für wen die Botschaft vor fast 3500 Jahren bestimmt war, ist nicht bekannt. Viel spannender sind aber die Zeichen selbst. Jemand hat sie mit schwarzer Tinte in zwei Zeilen auf die Tonscherbe geschrieben. Sie gehören zu den ältesten Belegen der Alphabetschrift, einer Schrift, ohne die viele Menschen der westlichen Welt heute nicht mehr auskämen.

In Zeile eins stehen die Buchstaben Ayin, Bet, Dalet, sie ergeben zusammen das Wort «Sklave», und in der zweiten Zeile Nun, Pe, Tav für «Honig» oder «Nektar» – so berichtet es der Archäologe Felix Höfelmayer in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins «Antiquity», der die Scherbe bei Ausgrabungen in Tel Lachisch im Süden Israels entdeckte. «Diese Keramikscherbe ist eines der frühesten Beispiele für alphabetische Schrift, die in Israel gefunden wurden», so der Archäologe von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.