Krimi der Woche – Die Geburt eines neuen Serienhelden In «Barrier Highway» schickt der australische Altmeister Garry Disher zum dritten Mal Constable Hirsch im Outback auf die Piste – ein Highlight für Krimi-Freunde. Hanspeter Eggenberger

Erst hat Hirsch nur kleinere Brände zu löschen – doch dann eskalieren die Ereignisse plötzlich: Ein australischer Polizist vor einer Feuerwand. Foto: Getty Images

Der erste Satz

Herrschte Hirsch über den Ort?

Das Buch

Eineinhalb Jahre ist es her, seit Constable Paul Hirschhausen, genannt Hirsch, aus der Stadt in das abgelegene Kaff Tiverton verbannt wurde, wo er ein Einmannrevier führt. Als «Beschützer und Gesetzeshüter» versteht er sich: «Er wachte über die beiden Geschwister im Teenageralter, die sich um ihre manisch-depressive Mutter kümmerten, über die alte Frau, deren Gatte ständig umherirrte, kaum dass sie ihm den Rücken kehrte, über den jungen Ureinwohner, der erst allmählich zu glauben begann, dass Hirsch nicht zu der prügelnden Sorte von Polizisten gehörte. Und er hielt Ausschau nach Dummheit, Hinterlist und reiner Bosheit. Er ging alte Verbrechen und launige Schicksalsschläge durch, von denen nur noch ein paar Blutflecken an einem Verandapfosten oder auf einer Einfahrt zeugten.»