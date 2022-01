Reaktionen aus Serbien – Die Geburtsstunde eines nationalen Märtyrers Zurückhaltung war gestern. Nach der Ausschaffung von Novak Djokovic aus Australien bekommt die Heldenverehrung in seiner Heimat eine neue Dimension. Bernhard Odehnal

Novak Djokovic muss Australien verlassen: Fan mit serbischer Flagge wartet in Melbourne auf das Urteil. Foto: Martin Keep (AFP)

Eine der ersten Reaktionen kam aus der Familie. Während der Verhandlung über seinen Sohn in Australien hatte sich Vater Srdjan Djokovic noch nobel, aber vermutlich nicht ganz freiwillig zurückgehalten. Nach dem Entscheid, dass Novak das Land verlassen muss, gab es für den Senior kein Halten mehr.

Über die Collage mit alten Siegerfotos des Sohnes stellte der Vater die Sätze: «Sie haben das Attentat auf den weltbesten Sportler zu Ende gebracht. 50 Kugeln in Novaks Brust...» Wenige Stunden später ruderte er zurück: Das sei nicht seine Aussage, sondern «jene der Fans».

Noch vor der Entscheidung des australischen Bundesgerichts hatte Vater Djokovic eine andere Collage gepostet, mit dem Gesicht seines Sohnes und der Schnauze eines Wolfs. Darunter den Satz: «Wenn sie Novak malträtieren, dann malträtieren sie uns alle.»

Schikaniert und malträtiert?

Der malträtierte Held. Novak, der Märtyrer. Dieses Bild zeichnete auch Serbiens Präsident Alexander Vucic, als er nach einem ersten Telefongespräch mit Novak Djokovic am Sonntagmorgen vor die Medien trat. In Serbien findet an diesem Tag ein Referendum über eine EU-konforme Justizreform statt, und der Präsident nutzte die Gelegenheit nach seiner Stimmabgabe, um die Haltung seiner Regierung zum Fall Djokovic festzulegen: Die westliche Welt und die westlichen Medien hätten sich gegen einen Serben verschworen und ihn zu Fall gebracht.

«Hexenjagd gegen eine Person und ein Land» : Serbiens Präsident Alexander Vucic spricht am Sonntagmorgen vor Medien zum Fall Djokovic. Foto: Keystone

Novak sei das Opfer einer globalen Weltordnung geworden, einer «Hexenjagd gegen eine Person und ein Land», erklärte der Staatspräsident. Der australische Staatsanwalt habe gelogen, und die Medien hätten Djokovic «in beispiellosem Ausmass malträtiert und gelyncht».

Alle serbischen Boulevardmedien, die unter der Kontrolle der nationalistischen Regierung stehen, brachten Vucics Brandrede in vollem Umfang und schraubten die Erregung noch einen Gang höher: «Katastrophe! Der Skandal des Jahrhunderts», titelte die Zeitung «Informer». Die australische Begründung für seine Ausweisung, seine Weigerung, sich impfen zu lassen, und der Verdacht, ein positives Testergebnis könnte gefälscht worden sein, wurde hingegen überhaupt nicht mehr erwähnt.

Machtwort des Präsidenten

Ermittlungen zum umstrittenen Corona-Test vom 16. Dezember werde es in Serbien wohl auch nicht mehr geben, glaubt der in Wien lebende Politikwissenschaftler Vedran Dzihic. Denn Präsident Vucic habe nun ein Machtwort gesprochen. Ein Held war der Tennisstar ja auch schon vor der Ausschaffung aus Australien. «Aber jetzt ist er dazu noch Märtyrer. Es wird zu einer Überhöhung seiner Person kommen, die es vorher nicht gegeben hat», ist Dzihic überzeugt: «Wir werden eine neue Qualität der Heldenverehrung sehen.»

Im April wählt Serbien ein neues Parlament, möglicherweise werden zeitgleich auch die Wahlen zum Staatspräsidenten und zum wichtigen Stadtparlament von Belgrad abgehalten. Für Alexander Vucic steht in den kommenden Wochen also viel auf dem Spiel, und nach seiner ersten Rede zum Fall Djokovic ist klar, dass er den Tennisstar für seine Zwecke einspannen will. Er habe Novak im Telefongespräch ermutigt, in seine Heimat zurückzukehren, «wo er immer willkommen ist», erklärte Vucic: «Ich sagte ihm, dass wir es kaum erwarten können.»

«Die Entscheidung in Australien ist grossteils deshalb so ausgefallen, weil du ein Serbe bist.» Milorad Dodik, Präsident der bosnischen Republika Srpska, in einem Brief an Djokovic

In der durch Medien und Politik aufgeheizten Stimmung würde Djokovics Rückkehr zweifellos als Triumphzug inszeniert werden, mit Autokonvoi, Ansprachen und Massenkundgebungen. Noch ist aber nicht klar, ob der «Djoker» in nächster Zeit überhaupt nach Serbien reisen wird. Seinen Wohn- und Steuersitz hat er in Monaco, und vorerst flog der Multimillionär aus Melbourne nach Dubai.

Djokovic hatte in der Vergangenheit seine Sympathien für den serbischen Nationalismus offen gezeigt. Zuletzt im vergangenen Herbst, als er sich vom nationalistischen Führer der bosnischen Republika Srpska, Milorad Dodik, mit einem Orden auszeichnen liess. In einem offenen Brief an seinen Freund «Nole» nutzt Dodik den Fall gleich, um die ganze Nation in Geiselhaft zu nehmen: Die Entscheidung in Australien sei grossteils nur deshalb so ausgefallen, «weil du ein Serbe bist».

Konfuses Weltbild

Allerdings hatte Djokovic in der Vergangenheit auch viel Geld für Projekte in Bosnien oder Kroatien gespendet, hatte sich für die Verständigung zwischen den durch den Bruderkrieg in den 1990er-Jahren gespaltenen Nationen eingesetzt. Und er hat viele Fans in den ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken, mit Ausnahme des Kosovo.

Djokovics Weltbild sei «konfus und teilweise sehr naiv», meint Politikwissenschaftler Vedran Dzihic: «Er ist ein Mensch voller Widersprüche.» Umso wichtiger für die Stimmung in Serbien sei jetzt, wie sich der Tennisstar verhalte, so Dzihic: «Wird er sich von den Nationalisten vereinnahmen lassen? Oder wird er den Ball flach halten?»

Bernhard Odehnal ist Mitarbeiter beim Tamedia-Recherchedesk. Er studierte Slawistik und war bis 2017 Korrespondent des Tages-Anzeigers für Österreich und Osteuropa. Er hat mehrere Bücher geschrieben und unter anderem den Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Mehr Infos @BernhardOdehnal

Fehler gefunden?Jetzt melden.