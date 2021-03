Corona-Krise in Afrika – Die Gefahr aus dem Fläschchen Organisierte Banden aus Asien versuchen immer aggressiver, gepanschten Impfstoff auf dem afrikanischen Schwarzmarkt zu verkaufen. Anna Reuss

Nicht alle Ampullen schützen vor Covid-19: In Südafrika und China haben Beamte Tausende mit gepanschtem Inhalt beschlagnahmt. Foto: Ben Curtis (AP, Keystone)

Wenige Wochen vor dem grossen Fund hatte Interpol noch vor «organisierter Kriminalität» im Zusammenhang mit Covid-19-Impfstoffen gewarnt. Nun fanden die Behörden in einer Lagerhalle in der südafrikanischen Provinz Gauteng 400 Ampullen – das entspricht 2400 Impfdosen – und nahmen drei chinesische und einen sambischen Staatsangehörigen fest. Diese hätten den Plan gehabt, auf dem Schwarzmarkt gefälschte Impfstoffe an ahnungslose Menschen zu verkaufen, erklärte ein Polizeisprecher.

In China hoben Ermittler etwa gleichzeitig ein ganzes Fälscher-Netzwerk aus: Sie nahmen 80 Verdächtige fest und stellten gut 3000 Dosen gepanschten Impfstoffs sicher – laut Interpol nur «die Spitze des Eisbergs». Im Februar hatten chinesische Behörden bereits einen Mann verhaftet, weil er rund 60’000 Fläschchen mit einer Mischung aus Kochsalzlösung und Mineralwasser füllte und einen Teil davon ins Ausland schmuggelte.