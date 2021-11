Erhöhtes Risiko im Winter – Die Gefahr lauert im Dunkeln – wie Sie sich auf dem Velo schützen In der Nacht häufen sich die Unfälle mit Velofahrern, und sie enden öfter tödlich als tagsüber. So lässt sich das Risiko senken. Pia Wertheimer

Bei einem statischen Rücklicht können die Wagenlenkerinnen die Geschwindigkeit und die Distanz besser abschätzen. Foto: Petra Orosz (Keystone)

Wer derzeit am frühen Morgen oder späten Nachmittag durch die Strassen radelt, ist besonders gefährdet. Denn im Dunkeln ist auf dem Velo oder dem E-Bike das ­Unfallrisiko anderthalbmal so hoch. Doch nicht nur das, in der Nacht ist auch die Gefahr grösser, bei einem Unfall zu sterben. Dieses Fazit ziehen die Experten der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) nach einer breit abgestützten Analyse. Sie haben neben zahlreichen internationalen Studien unter anderem die schweren Unfälle von 2015 bis 2019 in der Schweiz untersucht.

Dabei stellten sie fest, dass sich zwar die Mehrheit der Unfälle bei Tageslicht ereignet, weil dann mehr Velofahrerinnen unterwegs sind. Allerdings verunfallen jene Radler verhältnismässig häufiger, die bei Dämmerung oder nachts fahren. Das ist besonders im Herbst und im Winter der Fall, wo 34 respektive 37 Prozent der schweren Unfälle in der Dunkelheit passieren. Und weit mehr als die Hälfte der Kollisionen, die schwere Verletzungen nach sich zogen, entstand, weil ein Vortritt missachtet wurde – in den meisten Fällen durch die Autofahrenden.