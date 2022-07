Flüchtlinge in Glattfelden – «Die Gemeinde interessiert sich nicht für Gastfamilien» Drei Monate lang hat Familie Ferrazzini privat eine ukrainische Mutter und ihren Sohn bei sich aufgenommen. Nun musste sie die Unterbringung abbrechen. Manuel Navarro

Bei Pascal Ferrazzini (rechts), seinem Sohn Leandro (links), seiner Frau Carmen (Zweite von links) und seiner Tochter (Dritte von links) wohnten bis vor kurzem die Ukrainerin Alena und ihr Sohn Illya. Foto: PD

Familie Ferrazzini aus Glattfelden nahm am 18. März eine ukrainische Mutter bei sich auf. Sie war, kurz nachdem Russland angegriffen hatte, mit ihrem elfjährigen Sohn in die Schweiz geflüchtet. Pascal Ferrazzini und seine Frau Carmen wollten helfen, stellten ihr ungenutztes Gästezimmer samt Dusche zur Verfügung. Drei Monate später haben sie die Beherbergung ernüchtert abgebrochen. Nicht, weil das Zusammenleben mit den Geflüchteten nicht geklappt hätte – sondern weil sie sich von der Gemeinde Glattfelden im Stich gelassen fühlen. «Es ist ein Trauerspiel. Nie hätte mich mir ausmalen können, dass man so mit den Geflüchteten und mit uns als ihren Gastgebern umspringt», sagt Ferrazzini sichtlich enttäuscht.