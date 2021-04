20 Jahre politisch aktiv in Niederweningen – Die Gemeindepräsidentin macht Platz für neue Ideen Andrea Weber tritt bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr nicht mehr an. Dafür stockt sie ihr Pensum als Kanti-Lehrerin auf 100 Prozent auf. Barbara Gasser

Andrea Weber hat viele Stunden im Gemeindehaus in Niederweningen verbracht. Nächstes Jahr ist Schluss damit. Foto: Francisco Carrascosa

Die Niederweninger Gemeindepräsidentin Andrea Weber macht keine halben Sachen. Was sie anpackt, geschieht mit viel Elan und seriöser Vorbereitung. Das trifft sowohl auf ihre Teilzeitanstellung als Lehrerin für Deutsch und Latein an der Kantonsschule Wetzikon zu als auch auf das Amt als Gemeindepräsidentin mit einem Zeitaufwand von 50 und 70 Prozent sowie ihr Engagement in verschiedenen anderen Gremien. Die Wiederwahl des Gesamtgemeinderats in den Jahren 2014 und 2018 mit einem Stimmenanteil von nahezu 100 Prozent habe sie motiviert, sich all die Jahre für die Allgemeinheit einzusetzen. Doch jetzt ist sie der Meinung, es brauche zwingend eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten mit anderen Ideen und Führungsgrundsätzen.

«Im März 2006 fand die erste Gemeinderatssitzung unter meiner Leitung statt.»

20 Jahre lang war sie in der grössten Wehntaler Gemeinde politisch aktiv. Angefangen hatte sie 2001 als Schulpflegepräsidentin für die damalige Primarschule Wehntal. «Im März 2006 fand die erste Gemeinderatssitzung unter meiner Leitung statt», erzählt sie. Eineinhalb Jahre lang hatte sie ein Doppelmandat für die Schule und die Gemeinde. Der Zusammenschluss der vier Schulgemeinden Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon und Schöfflisdorf zur Schule Wehntal fand während ihrer Amtszeit statt.

Fusion der Politischen Gemeinden ist gescheitert

Nach langen und teilweise zähen Verhandlungen war dagegen die Fusion der vier Politischen Gemeinden im Herbst 2017 gescheitert. «Ich bedaure sehr, dass das nicht gelungen ist», sagt Andrea Weber. Ein weiteres Vorhaben des Gemeinderats war ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt: die Einführung einer Tempo-30-Limite im ganzen Dorf. «Ich bin mit meinem Auto extra die Strecke von der Vorderegg zur Wehntalerstrasse gefahren und zwar so schnell wie möglich», sagt sie. Sie sei fast nirgends auf mehr als 30 Stundenkilometer gekommen. In jenem Fall reichte ihre Überzeugungskraft an der Gemeindeversammlung aber nicht aus, die Stimmberechtigten sagten Nein.

Andrea Weber freut sich über die komfortable finanzielle Situation ihrer Gemeinde. Foto: Francisco Carrascosa

Stolz ist sie als Vorsteherin des Ressorts Finanzen jedoch auf die komfortable Situation der Gemeinde. «2006 lag der Steuerfuss noch bei 117 Prozent», sagt sie. «Seit 2019 hält er sich bei 104 Prozent.» Das Finanzvermögen ist in dieser Zeit von 18,5 auf 25 Millionen Franken gestiegen, das Verwaltungsvermögen um 2 auf aktuell 10 Millionen Franken. «Die Darlehensschulden der Gemeinde nach der Gründung der Schule Wehntal betrugen 10 Millionen Franken, jetzt sind es noch die Hälfte.» Weber relativiert dieses Resultat und sagt: «Wir hatten auch Glück, da während der vergangenen 15 Jahre kein teurer Neubau im Auftrag der Gemeinde erstellt werden musste.»

Die gemeindeeigenen Liegenschaften seien jedoch alle saniert worden. «Teilweise mit Solarzellen auf den Dächern.» Auch das Schwimmbad Sandhöli habe man immer wieder erneuert, und auch die Instandhaltung von Strassen sei nicht vernachlässigt worden.

Im Mittelpunkt steht die Teamarbeit

Das Wohl der Mitarbeitenden ist Andrea Weber ein grosses Anliegen. «Wir ermöglichen zum Beispiel Teilzeitarbeit, bieten Aus- und Weiterbildungen an und haben uns um eine Mitgliedschaft bei einer privaten Pensionskasse für Angestellte mit einem geringen Pensum gekümmert.» Sie gibt zu, gern das Sagen zu haben und alles daranzusetzen, ihre Ideen durchzubringen. Gleichzeitig verweist sie darauf, wie wichtig ihr Teamarbeit ist. «Die Entscheidungen fällt immer der Gesamtgemeinderat, oft in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung.»

«Die Entscheidungen fällt immer der Gesamtgemeinderat.»

Zudem erhalten auch jene, die eine Ausbildung auf der Verwaltung in Niederweningen absolvieren, Gelegenheit, Karriere ausserhalb der Gemeinde zu machen. Andrea Weber nennt als Beispiele zwei Frauen, von denen die eine eine Stelle als Leiterin Bau im Nachbardorf gefunden hat, und die andere ist jetzt Gemeindeschreiberin in einer Zürcher Gemeinde. «Der Kontakt zu anderen Menschen ist ein Aspekt meiner Behördentätigkeit, den ich sehr schätze», erklärt die Gemeindepräsidentin. Bereits während ihrer Schulzeit und später im Studium habe sie sich stets für andere eingesetzt.

Andrea Weber engagiert sich nicht nur für Sachgeschäfte, sondern kümmert sich auch um die Mitarbeitenden. Foto: Francisco Carrascosa

Skurrile Geschichten und spannende Erlebnisse

Viele Themen, mit denen Andrea Weber als Gemeindepräsidentin zu tun hat, sind bekannt. Aber es passieren auch Dinge, die sich im kleinen Rahmen abspielen. Sie erinnert sich an eine skurrile Geschichte, als sich ein Neuzuzüger über den Lärm des rauschenden Singelenbachs beschwerte. «Leider konnten wir nichts dagegen unternehmen», bemerkt sie lachend.

Ebenfalls amüsiert haben sie die Antworten eines Oberstufenschülers bei der Befragung für seine Einbürgerung. Was er denn so an Infrastruktur in Niederweningen kenne? Nach langem Überlegen erwähnte er eine Garage. Und womit sich der Gemeinderat wohl beschäftige, war ein weiteres Thema. Mit Strassen, meinte der Schüler. Es erstaunt nicht, dass es nur eine Antwort gab, welche Lehre er gern machen würde, nämlich Automechaniker. «Wir haben den Jungen natürlich eingebürgert.»

«Als gewöhnliche Bürgerin wäre ich zum Beispiel niemals mit dem geologischen Tiefenlager konfrontiert worden.»

Äusserst spannend war für die 60-Jährige die Vielfalt an Themen, mit denen sie sich beschäftigen konnte. «Als gewöhnliche Bürgerin wäre ich zum Beispiel niemals mit dem geologischen Tiefenlager konfrontiert worden», sagt sie. «Ich wusste herzlich wenig darüber und musste mich in die Materie einlesen, bevor ich mich mit Fachleuten traf. Ich habe viel dabei gelernt.»

Andrea Weber hat sich bereits mit der Zukunft befasst und damit, was sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Gemeinderat machen wird: «Ab nächstem Jahr unterrichte ich mit einem Vollzeitpensum. Ich werde aber trotzdem mehr Freizeit haben und kann wieder häufiger joggen. Auch freue ich mich darauf, Freundschaften intensiver zu pflegen.» Und vielleicht, spekuliert sie, wird sie dereinst als Grossmutter Enkelkinder hüten.

