Wahlen in Oberembrach – Die Gemeindepräsidentin will keine Sesselkleberin sein Verena Koch Hanselmann kandidiert nicht mehr als Gemeindepräsidentin. Sie erzählt von noch nicht verheilten Wunden und der Suche nach einer Nachfolge. Thomas Mathis

Verena Koch Hanselmann ist seit 2015 die Gemeindepräsidentin von Oberembrach. Foto: Madeleine Schoder

Es gibt nur wenige Gemeinden im Zürcher Unterland mit einer Präsidentin an der Spitze. Oberembrach ist eine davon – aber möglicherweise nur noch bis nächsten Sommer. Verena Koch Hanselmann stellt sich im März 2022 nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. «Ich will keine Sesselkleberin sein», sagt die 60-Jährige. Sie sei nicht nur am längsten im Amt, sondern auch älter als ihre drei Gemeinderatskollegen. «Es ist Zeit, um jungen Politikerinnen und Politikern Platz zu machen.»

Koch Hanselmann engagiert sich seit 22 Jahren für das Gemeinwohl – zuerst in der Kirchenpflege, dann im Gemeinderat, dessen Leitung sie 2015 überraschend übernahm. Sie ist zuversichtlich, dass die drei vakanten Sitze im Frühling neu besetzt werden können. Es habe bisher stets genügend Kandidierende gegeben, und es sei bei den vergangenen Wahlen auch zu Kampfwahlen gekommen. «Ich wünsche mir, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger genügend Zeit und Energie mitbringt, um die bevorstehenden Aufgaben zu lösen.»