Deserteure und Widerstand in Burma – Sie üben mit Holz­gewehren und basteln ihre Raketen­werfer selber In Burma kämpft die Jugend mit aller Macht um ihre Zukunft. Sie verweigern, desertieren – und greifen zu Waffen. Für die Militärregierung sind sie der neue Staatsfeind Nummer 1. David Pfeifer aus Bankok

Das Militär hat dem Volk mit seinem Putsch den Willen aufgezwungen: Ein Soldat mit einem verhafteten Demonstranten im März 2021. Foto: AFP



«Ich kann nicht lügen», sagt Soe Thet Puy (24) und lacht. Als Anwalt würde ihm das in einigen Ländern die Arbeit erschweren – in Burma wäre sie derzeit unmöglich. Scheinprozesse sind an der Tagesordnung, Polizei und Gerichte arbeiten mit dem Militär zusammen, das sich in der Nacht zum 1. Februar 2021 wieder an die Macht geputscht hat. Soe Thet Puy war damals bereits fertig mit seinem Studium, hat aber bislang sein Diplom nicht abgeholt, weil es dann zu dem Coup kam. «Den Professoren, die jetzt noch an der Uni sind, traue ich nicht» sagt er.