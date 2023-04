Ausschreitungen in Zürich – «Die Gewalt ist massiv und erschreckend» Die Zürcher Polizeivorsteherin Karin Rykart nimmt zu den Ausschreitungen vom Wochenende Stellung – und erntet Kritik. Es wird befürchtet, dass sich die Gewalt am 1. Mai wiederholt.

In der Nacht auf Sonntag haben mehrere hundert Demonstrierende im Zürcher Langstrassenquartier die Polizei angegriffen. Sieben Zürcher Stadtpolizisten wurden dabei verletzt, entlang der Route entstand grosser Sachschaden. Die Polizei hat 17 Personen festgenommen.

«Die Gewalt in der letzten Nacht war massiv und ist erschreckend. Die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten verurteile ich aufs Schärfste», sagt die Grünen-Stadträtin und Polizeivorsteherin Karin Rykart am Sonntag gegenüber «20 Minuten». Auch die Bereitschaft des Partyvolks an der Langstrasse, sich spontan mit den Angreifern zu verbünden, erschrecke sie.

«Die Polizei geht immer gegen Gewalt vor – unabhängig davon, ob sie von links oder rechts kommt.» Karin Rykart, Stadträtin und Polizeivorsteherin

Trotzdem müsse die Polizei verhältnismässig handeln, sagt die Stadträtin. «Wenn vermummte Menschen zusammenstehen, ist ein hartes Durchgreifen womöglich nicht verhältnismässig.» Das Vorgehen entscheide der Einsatzleiter deshalb situativ vor Ort, sagt sie. Sicher sei jedoch, dass die Polizei immer gegen Gewalt vorgehe, «unabhängig davon, ob sie von links oder rechts kommt».

Wenig beeindruckt zeigt sich die Stadträtin von der Kritik des Stadtzürcher SVP-Vizepräsidenten Stephan Iten. Er ist der Meinung, dass Rykart mit der Situation «eindeutig überfordert» und nicht in der Lage ist, für die Sicherheit ihrer eigenen Angestellten, der Stadtbevölkerung oder der Gewerbler zu sorgen. «Ich nehme diese Kritik zur Kenntnis», sagt Rykart.

Droht die Situation am 1. Mai erneut zu eskalieren?

Besorgt zeigen sich einige Politikerinnen und Politiker darüber, wie sich die grosse Gewaltbereitschaft auf den 1. Mai auswirken könnte. «Mit der Welle von Gewaltdemos, die wir momentan erleben, droht die Situation zu eskalieren», sagt Camille Lothe, Präsidentin der SVP Stadt Zürich, zu «20 Minuten».

FDP-Nationalrätin Doris Fiala fordert, dass die Polizei an dem Tag mit einem angemessenen Grossaufgebot präsent ist und «Rudelbildungen von vermummten Personen» frühzeitig zerschlägt, denn «die Sicherheit der Bevölkerung ist oberste Staatsaufgabe.» Ihre Parteikollegin und Kantonsrätin Bettina Balmer befürchtet schon jetzt Sachbeschädigungen am 1. Mai: «Wenn mit Sachbeschädigungen gegen das Gesetz verstossen wird, muss die Polizei einschreiten.»

«Ausschreitungen schaden den berechtigten Anliegen bewilligter Demos am Tag der Arbeit, weil dann alle nur über die Gewalt sprechen.» SP-Nationalrätin Franziska Roth

Auch SP-Nationalrätin Franziska Roth verurteilt, dass es am Tag der Arbeit immer wieder zu Gewalt, Ausschreitungen und Sachbeschädigungen komme. «Das schadet den berechtigten Anliegen bewilligter Demos, weil dann alle nur über die Gewalt sprechen.»

Die Polizeivorsteherin Karin Rykart will in den nächsten Tagen mit dem Kommando der Stadtpolizei die Ereignisse analysieren. Die Resultate der Analyse werden auch in die Lagebeurteilung für den 1. Mai einfliessen. Aus taktischen Gründen werde man aber keine konkreten Angaben über den Einsatz machen, sagt eine Sprecherin der Stadtpolizei.

