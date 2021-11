Eishockey: Kloten vor Zürcher Duell – Die Goalie-Rochade des EHC findet ihr Ende Erstmals in dieser Saison hütet Sandro Zurkirchen zweimal hintereinander das Tor der Klotener. Auswärts gegen die GCK Lions sind sie erneut der klare Favorit. Dominic Duss

Doppelte Saison-Premiere: Einerseits kommt Sandro Zurkirchen zum ersten Mal gegen die GCK Lions zum Einsatz, andererseits bestreitet der EHC-Torhüter zwei Partien nacheinander. Foto: Robert Pfiffner

15 Runden hat Jeff Tomlinson an seinem Goalie-Turnus festgehalten. Von Spiel zu Spiel wechselte er zwischen Sandro Zurkirchen und Dominic Nyffeler ab. Nun ist Klotens Headcoach dazu gezwungen, davon abzukommen. Denn Nyffeler muss wegen Hüftproblemen pausieren. Diese seien nicht gravierend, der Torhüter falle etwa zehn Tage aus, versicherte Tomlinson am Sonntag nach dem 5:1-Heimsieg gegen Visp.

Der EHC tritt am Dienstagabend zum zweiten Mal in dieser Saison auswärts gegen die GCK Lions an. Eigentlich wäre Nyffeler wieder an der Reihe. Er stand schon im ersten Duell mit dem ZSC-Farmteam in Küsnacht zwischen den Pfosten. 6:2 hat Kloten dieses gewonnen. Die beiden Gegentore fielen im Schlussdrittel, als die Gäste bereits 6:0 vorne lagen.