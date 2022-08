Super League: Sion – GC 2:2 – Die Grasshoppers bleiben auch im fünften Spiel ungeschlagen In einer turbulenten Partie in Sion gibt es keinen Sieger. Nach dem 1:1 stehen die Grasshoppers ungeschlagen an der Tabellenspitze. Marcel Rohner

Numa Lavanchy (links, ehemals GC, heute Sion) spielt gegen die Grasshoppers von Filipe Carvalho 1:1. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Nach den ersten fünf Spieltagen der Saison 2022/23 sind die Grasshoppers immer noch ungeschlagen. Wie schon unter der Woche in Luzern gibt es zwar keinen Sieg, aber ein Unentschieden. Das Spiel gegen Sion endet 2:2, es ist eine turbulente Partie, zumindest der Teil davon, der sich nach der Pause ereignet.

Sion geht in der ersten Halbzeit durch den ehemaligen FCZ-Junior Filip Stojilkovic in Führung, zum vierten Mal in nun fünf Partien liegen die Grasshoppers bereits in der ersten Halbzeit hinten. Einzig zum Auftakt gegen Lugano war es umgekehrt, GC gewann 2:1. In Sitten nun kommen die Gäste kaum ins Spiel, Sion hat phasenweise 80 Prozent Ballbesitz.

Dadashov provoziert Rote Karte gegen Cavaré

In der zweiten Halbzeit wird GC auch dank zwei Wechseln aktiver. Vor allem der Aserbeidschaner Renat Dadashov fällt auf, erst trifft er nach einem Hands (das Tor zählt nicht), dann provoziert er in einem Zweikampf mit Dimitri Cavaré eine Rote Karte gegen den Franzosen. Es ist ein sehr strenger Platzverweis.

Und es ist einer, der unmittelbare Folgen hat. Den folgenden Freistoss tritt der ebenfalls eingewechselte Petar Pusic, Tomas Ribeiro, der nur spielt, weil Georg Margreitter und Li Lei verletzt sind, macht das 1:1. Wieder kommt GC zurück ins Spiel, es ist der erste Abschluss, der direkt aufs Tor geht, Dadashovs Tor nach Handspiel ausgenommen.

Dadashov trifft dann auch noch regulär, Tomas Ribeiro findet ihn mit seiner Flanke, der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler steht frei und macht das 2:1, es ist sein drittes Saisontor. Damit ist die Geschichte dieser Partie aber noch nicht geschrieben, Noah Loosli schenkt den Sittenern mit einem fürchterlichen Pass den Ausgleich.

