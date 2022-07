Super League – Die Grasshoppers punkten im Wankdorf Nach dem Saison-Auftaktsieg gegen Lugano bietet GC auch YB Paroli. Die beiden Teams trennen sich 1:1. Florian Raz

Trifft für GC zum Ausgleich: Renat Dadashov. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Jean-Pierre Nsame die Partie für die Young Boys entscheiden könnte. Die Grasshoppers haben sich davor entschieden, etwas Humor in die Partie zu bringen: Nach einem weiten Ball von YB-Goalie David von Ballmoos spielen Innenverteidiger Ayumu Seko und Keeper André Moreira das schöne Spiel «lass du, ich hab ihn auch nicht». Am Ende reisst Seko den Berner Cedric Itten am Strafraumeck zu Boden – Elfmeter.

Und darum hat Nsame jetzt die Chance, zum zweiten Mal an diesem Nachmittag zu treffen. Der Kameruner läuft an – und drischt den Ball über die Latte. Es ist der Fehlschuss, der GC erlaubt, in der Partie zu bleiben.

Die Zürcher haben in der ersten Halbzeit vor allem versucht, die Berner zu stoppen. Offensiv sind sie bloss einmal in Erscheinung getreten, als Dominik Schmid seinen Schuss von von Ballmoos abgewehrt sieht. Zu diesem Zeitpunkt führen die Young Boys mit 1:0. Es ist kein besonders ausgebuffter Angriff, der ihnen die Führung bringt. Ein langer Pass von Mohamed Camara in Richtung Itten reicht, um GC in Verlegenheit zu bringen. Moreira kann Ittens Schuss nur abklatschen, Nsame erbt im Nachschuss. Es scheint alles für YB zu laufen. Bis zu Nsames Fehlschuss aus elf Metern.

Dadashov kommt und trifft

Danach kippt die Partie nicht gleich. Aber GC ist jetzt mutiger. Die Zürcher finden plötzlich Räume, die ihnen vor der Pause verschlossen schienen. Und so ist das 1:1 nicht gestohlen. Vier Minuten nach der Pause gewinnt Bendeguz Bolla im Zentrum den Ball gegen Moumi Ngamaleu. Danach geht alles zu schnell für YB. Via Hayao Kawabe kommt der Ball zum eben erst eingewechselten Renat Dadashov. Und der hat das Glück, dass sein Schuss von Camara noch entscheidend abgelenkt wird.

Das 1:1 der Zürcher ist im fünften Wettbewerbsspiel dieser Saison das erste Gegentor, das von Ballmoos kassiert. Es ist gleichbedeutend mit dem ersten Punktverlust. Weil YB am Ende zwar Druck aufbauen kann, aber Elia in der 91. Minute aus kurzer Distanz an Moreira scheitert. Und Camara danach den Beweis antritt, dass man ein Tor aus auch eineinhalb Metern Distanz verfehlen kann.

