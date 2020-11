Glanzloser GC-Sieg – Die Grasshoppers schlagen Aarau auch dank ihrem Goalie Auf dem Brügglifeld kommt die Mannschaft von Joao Pereira zu einem glanzlosen 1:0-Erfolg. Es ist ein Sieg, aber keiner, der begeistert. Marcel Rohner

Lieferten sich eine umkämpfte Partie auf dem Brügg: GCs

Giotto Morandi (links) und Aaraus Elsad Zverotic. Foto: Urs Lindt (freshfocus) Jubel nach dem Führungstor: Andre Santos brachte die Grasshoppers in der 31. Minute in Front. Foto: Urs Lindt (freshfocus) Verpasster Ausgleich: Kurz vor dem Pausenpfiff scheitert Olivier Jäckle vom Penaltypunkt an GC-Goalie Mateo Matic. Foto: Urs Lindt (freshfocus) 1 / 3

Aarau drückt und drückt, am Ende ist sogar Goalie Enzler vorne mit dabei. Es wird hektisch im GC-Strafraum, zum letzten Mal an diesem Abend. Ronan befreit, trägt den Ball irgendwie weg vom eigenen Tor, so weit wie möglich. Dann pfeift Schiedsrichter Jancevski, GC atmet auf. Das Team von Joao Pereira gewinnt 1:0, das Spiel könnte aber auch ganz anders ausgehen.

Es ist nie eine einfache Partie für GC und auch keine schöne. Es dauert eine Weile, bis das Spiel Fahrt aufnimmt. Und wenn es einmal in den gegnerischen Strafraum reicht, vergeben beide Teams Grosschancen, Misic und Spadanuda beim Heimteam, Schmid bei den Gästen. Es ist die Phase, in der Aarau mehr vom Spiel hat, das aber nicht ausnutzen kann.

Darum ist es auch GC, das in der 31. Minute in Führung geht. Goalie Enzler misslingt ein Abschlag, der Ball landet ohne Umwege in den Füssen von Santos, der aus gut 35 ins leere Tor trifft. Es ist das erste Tor des Routiniers, es wird entsprechend bejubelt. Es ist allerdings bemerkenswert, wie es Aarau auch im Rückstand gelingt, sich in der GC-Hälfte festzubeissen. Das Heimteam hat die besseren Chancen.

GC hat Mühe, sich zu befreien, weil sich Santos und Ronan noch nicht so ergänzen, wie sich das Trainer Pereira wohl wünscht. Bei eigenem Ballbesitz lassen sie sich gleichermassen zwischen die Innenverteidiger zurückfallen. Es klafft eine Lücke im Mittelfeld. Das zieht sich durch die ganze erste Halbzeit.

Matic hält den Sieg fest

Diese fehlende Abstimmung ist ein Beispiel, warum GC in dieser Saison noch nicht glänzt, auch die Partie in Aarau ist nicht herausragend. Es ist ein Sieg, aber keiner, der begeistert. GC kreiert kaum Chancen, ohne dass ein Aarauer Fehler am Ursprung einer solchen steht. Nur einmal gelingt es Kalem und Leo ein schön anzusehender Doppelpass, der 18-jährige Kalem schiesst den Ball aus sieben Metern an die Latte.

Pereiras Team hat Mängel in der Spielauslösung und ist ineffizient. Ronan, Gjorgjev und Pusic stürmen einmal zu dritt auf den letzten Gegner und das Tor zu, Pusic schiesst weit drüber. Die Gegner in der Challenge League stehen tief und spielen hart, damit haben einige Spieler Mühe. Das Spiel könnte auch anders ausgehen, Aarau hätte einen Punkt verdient.

Dass es ein GC-Sieg bleibt, ist auch Goalie Matic zu verdanken, wieder einmal. Der Goalie, im Sommer in die erste Mannschaft gerückt, weil Salvi lange ausfällt, verhindert den Ausgleich mehr als einmal, nach einer guten Stunde spektakulär. Und er hält kurz vor der Pause einen Penalty von Jäckle. Nur in dieser Form wäre er unverdient gewesen, es war kein Handspiel, das zum Penalty führte.