Pflanzenwand am Flughafen – Die «Greenwall» sorgt für immergrüne Ankunft The Circle am Flughafen begrüsst ab jetzt seine Gäste mit einer immergrünen Wand. In ihrer Art ist diese Greenwall zurzeit die grösste vollflächige Begrünung der Schweiz. Beatrix Bächtold

Die grüne Pflanzenwand steht zwischen dem Flughafen-Hauptgebäude und dem neuen Circle-Haus. Foto: Beatrix Bächtold

Stark vereinfacht, ist die Greenwall ein einer kargen Betonwand vorgelagertes Gerüst, in das dann Vliestaschen, gefüllt mit einem Substrat und Pflanzen eingesetzt werden. Was simpel tönt, ist in Wirklichkeit aber eine diffizile Angelegenheit. Solche Begrünungen gehören zwar mittlerweile zur modernen Architektur. Erfahrung ist also vorhanden. Aber weil jeder Standort verschieden in Bezug auf Licht, Feuchtigkeit, Umgebung oder Anforderung ist, gibt es Tausende von Varianten. Die Kunst ist dann, die für den individuellen Standort richtige Kombination der Möglichkeiten herauszufinden. «Wenn eine solche Begrünung nicht funktioniert, so liegt das oft an mangelnder Pflege. Wir haben all unsere Erfahrung und Sorgfalt in das Projekt investiert und sind überzeugt davon, dass es nachhaltig Freude bereiten wird», sagt Moritz Küderli, Inhaber und CEO der erstellenden Hydroplant AG.

Attraktiv für Insekten

Diese 430 Quadratmeter grosse, gerade abgeschlossene Begrünung ist lediglich die erste Etappe des Gesamtprojekts. Die nächste folgt dann Ende Mai 2021 und umfasst weitere 230 Quadratmeter. Ende Mai 2021 soll dann zusätzlich noch, als optische und ökologische Aufwertung, die Begrünung der 150 Meter langen Betonstützmauer bei der Haltestelle der Glatttalbahn beim Flughafen Zürich abgeschlossen sein. Gemeinsam mit dem Flughafen Zürich und dem Stadtzürcher Architekturbüro Ramseier & Associates als Projektverfasser und Planer der Greenwall, erarbeitete die Hydroplant AG das Detailkonzept. Die Greenwall als riesiger Raumteiler und grün-lebendiger Hintergrund für die Mieterlogos ist von der Lage her exponiert. Winter wie Sommer sind die Pflänzchen der Witterung ausgesetzt. Und so kamen fünf verschiedene blühende Gewächse zum Einsatz, die das auch aushalten. Geraniumsorten, Immergrün, Golderdbeeren und Johanniskraut stammen aus unseren Breitengraden und dürften deshalb auch heimische Insekten erfreuen. Weil der obere Teil der Greenwall eher sonnig und trocken ist, findet man dort Pflanzen, die das schätzen. Im unteren Bereich gedeihen eher schatten- und feuchtigkeitsliebende Sorten.

Unattraktiv für Vandalen

Die Greenwall ist relativ pflegeleicht. Ungefähr einmal im Monat gehen die Spezialisten der Hydroplant AG auf einen Kontrollgang durch den 80 Zentimeter breiten Gang zwischen Greenwall und Mauer. Jeweils im Frühling und Herbst gibt es dann den grossen Service. «Wir schneiden die Pflanzen und reinigen die Blätter. Gesunde Pflanzen sind resistenter gegen Schädlinge», sagt Moritz Küderli. Gleichzeitig warten die Hydroplant-Mitarbeiter auch die technischen Komponenten wie zum Beispiel die Ventile und Filter der Bewässerungsanlage. Über die gesamte Greenwall sind nämlich sieben Sensoren verteilt, die kontinuierlich Feuchtigkeit und Temperatur messen und diese Infos ans System übermitteln. «Die Greenwall muss von Tag eins an funktionieren. Wir haben zwar in der Gärtnerei einen Prototyp aufgebaut, um die Pflanzen und die Beleuchtung zu testen. Vor Ort gab es aber keinen Anbauversuch», sagt Moritz Küderli.

Für Pflanzendiebe und Vandalen ist die Greenwall aufgrund ihrer exponierten und stark frequentierten Lage unattraktiv. Moritz Küderli sagt: «Auch für Graffiti bietet sie keine gute Fläche. Ausserdem sind Sprayer in der Regel sowieso eher naturverbunden.»