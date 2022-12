Anfangs bejubelt, später glücklos agierend: Papst Benedikt XVI. schreitet zum Osterbeginn mit einer Fackel durch den dunklen Petersdom. (7. April 2012) Foto: Pier Paolo Cito (Keystone, AP)

«Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben.» Benedikt XVI. sprach diese Sätze am 11. Februar 2013, Rosenmontag, auf Lateinisch, sehr leise, er las vom Blatt ab, und nicht alle der anwesenden Kardinäle verstanden auf Anhieb, was der Pontifex da gesagt hatte. Zum ersten Mal seit 719 Jahren verliess ein Papst den Stuhl Petri durch Rücktritt und nicht durch Tod. In diesem Moment hat Joseph Ratzinger Kirchengeschichte geschrieben.

Sein Vorgänger Johannes Paul II. war noch ein leidender und dann sterbender Papst gewesen. «Vom Kreuz steigt man nicht hinunter», hatte dessen langjähriger Sekretär Stanislaw Dziwisz den Rücktritt des Nachfolgers bissig kommentiert. Ratzinger war unter Johannes Paul II. Präfekt der Glaubenskongregation, er bestimmte massgeblich die reine katholische Lehre und erntete nicht umsonst den Stempel «Panzerkardinal». Doch den Fehler, sich selbst mit Jesus Christus zu verwechseln, den machte Benedikt XVI. nicht. Rückblickend war dieser Rücktritt vielleicht sein grösstes Verdienst um die Kirche.

Benedikt XVI. war ein Übergangspapst, anfangs bejubelt, später glücklos agierend. Mit seinem Rücktritt aber hat er das Papstamt auf Dauer verändert; er hat es geerdet und menschlicher gemacht. Und er hat damit auch einen Mann möglich gemacht, der sich Franziskus nennt, der – bei aller Kritik an seiner Zögerlichkeit – immerhin die ganze Weltkirche auf einen synodalen Prozess geschickt hat. Der hören will, was die Gläubigen in allen Teilen der Welt an ihrer Kirche stört und bewegt, der die Kurie reformiert, der Frauen dort in Leitungsämter gehoben, der das kirchliche Strafrecht verschärft hat. Ja, es sind nur Trippelschritte, und ob sich am Ende wirklich etwas ändert, ist ungewiss. Aber es ist nicht nichts.

Benedikt XVI. ist seinen Weg des Rückzugs indes nicht zu Ende gegangen. Er wollte «vor der Welt verborgen» leben, sich dem Gebet und der Theologie widmen. Sein selbst auferlegtes Schweigegelübde brach er jedoch immer wieder. Benedikt liess sich zwar alles von Franziskus absegnen, was er nach seinem Rücktritt sagte und publizierte – doch vieles davon wirkte unweigerlich wie eine Einmischung in die Politik seines Nachfolgers.

Sei es der Artikel im bayerischen Klerusblatt 2019, in dem er die 68er für den Missbrauchsskandal verantwortlich machte; sei es sein Beitrag für das Buch des erzkonservativen Kardinals Robert Sarah zur Verteidigung des Zölibats. Mit «Seine Heiligkeit» und «Papa emeritus» liess er sich anreden, die weisse Soutane legte er nie ab. Weiss und unbefleckt sollte auch sein Lebenswerk bleiben, weiss und unbefleckt sollte das Antlitz der Kirche sein.

Doch dieser Wunsch wurde ihm nicht erfüllt: Wie bei keinem anderen Papst zuvor war sein Pontifikat vom Thema Missbrauch bestimmt. Er war der erste Papst, der sich mit Missbrauchsopfern traf. Zuvor, als Präfekt der Glaubenskongregation, war er zudem massgeblich daran beteiligt, dass die Strafnormen für Täter verschärft wurden. Papst Benedikt XVI. war aber auch der erste Pontifex, dessen Handeln im Missbrauchsskandal man zu Lebzeiten untersuchte.

Zur Normalisierung des Papstamtes gehört vielleicht auch, dass Päpste bereits im Diesseits Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie Böses getan und Gutes unterlassen haben. Auf die Fragen der Münchner Rechtsanwälte zu seiner Verantwortung als Erzbischof von München und Freising im Umgang mit Missbrauchstätern lieferte der Papa emeritus jedenfalls im Januar dieses Jahres kein demütiges «mea culpa», keine tief empfundene Reue, keine Bitte um Vergebung. Sondern 82 Seiten juristischer Spitzfindigkeiten, eines Papstes unwürdig. Wie viel davon von ihm selber kam und wie viel von Wegbegleitern, die seinen Ruf retten wollten und damit genau das Gegenteil bewirkten – das bleibt unklar.

Was also bleibt von Joseph Ratzinger, von Benedikt XVI.? Es werden seine Bücher sein, seine theologischen Schriften, seine Jesus-Trilogie, die er noch als Papst schrieb. Es wird das Bild eines Mannes bleiben, der treu alle Aufgaben und Ämter auf sich genommen hat, in die er gerufen wurde, auch wenn er sie selbst nicht anstrebte, manches gar als Last sah, auch das Papstamt. Und es bleibt in Erinnerung ein Papst, der mit seinem Rücktritt die absolute Macht relativiert hat, jene unkontrollierte Macht, die die Grundursache für die Krise der Institution Katholische Kirche ist. Die weisse, unbefleckte Kirche wurde von Benedikt nie infrage gestellt. Aber er hat den Weg frei gemacht, hin zu einer verbeulten und vielleicht glaubwürdigeren Kirche.

