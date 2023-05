Umfrage zur Gleichstellung – Die grössten Gegner der Frauen­förderung? Die jungen Männer Eine Mehrheit in der Schweiz lehnt Frauenförderung ab. Vor allem junge Männer – aber auch viele Frauen. Die Arbeitspsychologin Andrea Gurtner erklärt, was dahintersteckt. Dominik Balmer Patrick Vögeli

In diesem Büro des Schweizer Schuhherstellers On arbeiten mehr Frauen. Nun zeigt eine repräsentative Umfrage: Spezifische Frauenförderung, zum Beispiel eine Quote, hat einen schweren Stand. Foto: Urs Jaudas

In der Schweiz haben Frauen weit schlechtere Aufstiegschancen als in vielen anderen Ländern. Das zeigt der «Glass Ceiling Index» vom britischen «Economist». Seit Jahren steht die Schweiz auf einem der letzten Plätze. Der Index ist ein Mass für die gläserne Decke in der Arbeitswelt. Er gibt also an, wie schwierig es für Frauen ist, beruflich aufzusteigen.