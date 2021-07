Weltcups am Schwarzen Meer – Die Grossanlässe von Runde zu Runde Vom 12. Juli bis 6. August werden in Krasnaja Poljana in der Nähe von Sotschi am Schwarzen Meer der Fide-Weltcup sowie der Weltcup der Frauen ausgetragen. Vor Ort ist auch Weltmeister Magnus Carlsen. André Behr

Die Turnierhalle des Fide-Weltcups am Schwarzen Meer. Foto: Chessbase

1. Runde

Insgesamt 309 Spielerinnen und Spieler sind Anfangs Juli an die Küste des Schwarzen Meers nahe Sotschi gereist, wo im Areal der Olympischen Winterspiele 2014 sowohl der Fide-Weltcup sowie der Weltcup der Frauen ausgetragen werden. Am Start ist dort unter anderen Top-Grossmeistern auch Weltmeister Magnus Carlsen. Vergeben werden auch zwei Qualifikationsplätze für das WM-Kandidatenturnier. Der Final bei den Frauen ist auf den 1.-3. August angesetzt, der im Fide-Weltcup auf den 4.-6. August.

Gespielt werden immer Minimatches über zwei klassische Partien, bei einem 1:1 folgt an Tag 3 der jeweiligen Runde ein Tiebreak. Die Top-Grossmeister greifen erst in Runde 2 der K.o.-Ausscheidungen ein. Carlsen könnte im 1/32-Final auf seinen Teamkollegen Aryan Tari treffen, eine Runde darauf bereits auf Daniil Dubow. Als Nummer 2 gesetzt und damit potenzieller Final-Gegner des Weltmeisters ist sein letzter WM-Herausforderer Fabiano Caruana.

Solche Grossanlässe sind immer auch eine internationale Bühne für diverse Nachwuchsbegabungen. Im Mittelpunkt beim Fide-Weltcup stehen da vor allem die Inder Nihal Sarin, Praggnanandhaa und Gukesh D. Aber auch der seit kurzem weltjüngste Grossmeister Mishra aus den USA ist in Russland am Start. Gegen eines dieser Talente muss sich der in Zürich wohnende deutsche Grossmeister Sebastian Bogner behaupten, der für die Schweiz spielt. Er verlor allerdings die erste Partie gegen den Inder Inyan P. (Jahrgang 2002), weil er in Zeitnot «leider einen wichtigen Konsolidierungszug nicht fand», wie er gegenüber dem News-Teil des Schweizer Schachbunds angab.

Alle Resultate zu den Cup-Turnieren findet man auf worldcup-results.fide.com/results, die Live-Partien mit Kommentaren von Nigel Short und Jewgeni Miroschnitschenko kann man jeweils ab 14 Uhr auf der Fide-Seite worldcup.fide.com/stream mitverfolgen. Live gesendet und teilweise kommentiert wird u.a. auch auf Chess Base und Chess24.

