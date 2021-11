Italienisches Singer-Songwriter-Festival in Zürich – Die grosse Nostalgie des Pippo Pollina Mit seinem Festival «La grande bellezza» verteidigt der in Zürich lebende Liedermacher die Rolle des italienischen Cantautore. Sein berühmtester Gast ist aber ein Berner. Sandro Benini

«Alles geht vorüber, alles verschwindet oder verändert sich»: Der sizilianische Liedermacher Pippo Pollina in seiner Wohnung im Zürcher Seefeld. Foto: Anna-Tia Buss

Ein bisschen seltsam ist er ja, der Titel, den Pippo Pollina seinem italienischen Singer-Songwriter-Festival gegeben hat: «La grande bellezza», die grosse Schönheit. So heisst auch ein berühmter Film des Regisseurs Paolo Sorrentino aus dem Jahr 2013, in dem ein alternder Kulturjournalist inmitten der Römer High Society an Daseinsleere leidet.

Direkt etwas mit dem Film habe sein Anlass nichts zu tun, sagt Pollina, der seit mehr als 30 Jahren in der Schweiz lebt. «La grande bellezza», das am 13. und 14. November in Zürich stattfindet, sei eine Anspielung auf die Schönheit der italienischen Kultur im Allgemeinen und des italienischen Volksliedes, der Canzone popolare, im Besonderen. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.