Impfbefürworter gegen Impfgegner – Die grosse Radikalisierung in der Impffrage

Während ein Regierungsrat will, dass Covid-Patienten ihre Behandlung selber bezahlen, wird seine Amtskollegin in einem anderen Kanton mit Süssgetränken überschüttet. Die Impfdiskussion nimmt hässliche Züge an.