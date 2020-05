Corona-Kritiker im Kantonsrat – Die Grünen distanzieren sich von Kantonsrat Urs Hans Der Turbenthaler Kantonsrat Urs Hans (Grüne) hält Covid-19 lediglich für eine Grippe und die Schutzmassnahmen für übertrieben. Seine Partei will nun «Schritte im Umgang mit Urs Hans» diskutieren.

Biobauer und Kantonsrat Urs Hans auf seinem Pünthof in Neubrunn bei Turbenthal. Foto: Madeleine Schoder

Die Zürcher Kantonalpartei der Grünen distanziert sich von den Aussagen ihres Kantonsrats Urs Hans. Der Turbenthaler äusserte sich im Parlament und im «Tages-Anzeiger» kritisch zu den Coronamassnahmen und der Herkunft des Virus.

Geschäftsleitung und Fraktionsleitung der Grünen des Kantons Zürich distanzierten sich von den Aussagen ihres Parteimitglieds Urs Hans, teilte die Partei am Montag mit. Dessen «abenteuerliche Thesen zur Pandemie und zur Behandlung von Covid-19» entbehrten jeglicher wissenschaftlicher Grundlage.

Keinen Platz für Verschwörungstheorien

Der 68-jährige Landwirt aus Turbenthal wurde am Samstag vom «Tages-Anzeiger» mit den Worten zitiert, dass «massgebende Multimilliardäre unseres Planeten» von den Coronamassnahmen profitieren würden. Diese besässen die grössten Aktienpakete «in der Internetbranche und in der Pharma». Ähnlich hatte sich Hans im April und am Montag wieder im Parlament geäussert.

Die Partei werde die nötigen Schritte im Umgang mit Urs Hans intern diskutieren, hiess es in der Mitteilung der Grünen. Gleichlautend äusserte sich die Partei auch in einer Fraktionserklärung am Montag im Rat. Verschwörungstheorien hätten bei den Grünen keinen Platz.

( SDA )