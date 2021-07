Wahlen Stadt Zürich – Die Grünliberalen verzichten auf eine Doppelkandidatur Damit ist eine der letzten offenen Fragen im Stadtratsrennen geklärt: Die Grünliberalen treten nur mit Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri an.

Bleibt der einzige Stadtratskandidat für die GLP: Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri. Foto: Urs Jaudas

Stadtrat Andreas Hauri war das erste der amtierenden Regierungsmitglieder, das seine Wiederkandidatur bekannt gab. Die Partei liess aber stets offen, ob an seiner Seite eine weitere Kandidatin ins Rennen um die neun Stadtratssitze ziehen wird. Am Dienstag hat die GLP nun mitgeteilt, es bleibe bei einer Einzelkandidatur.

Der Entscheid sei das Resultat einer klaren Analyse. Zwar reklamieren die Grünliberalen einen «legitimen Anspruch auf einen zweiten Stadtratssitz», diesen wollen sie aber erst «bei einer nächsten Vakanz anmelden und einlösen», heisst es in der Mitteilung.

Tatsächlich gelang es den Grünliberalen, etwa in Winterthur, bei Vakanzen Wahlen für Exekutivämter zu gewinnen, bei Gesamterneuerungswahlen haben es die Kandidierenden der Partei indes schwieriger, da sie weder Partner auf der rechten noch auf der linken Seite für Wahlbündnisse haben. Auch bei den Wahlen im Februar 2022 ist das Kandidatenfeld bereits dicht besetzt und nur ein Stadtratssitz, jener von Richard Wolff (AL). Von den grössten Zürcher Stadtparteien kandidieren insgesamt 14 Politikerinnen und Politiker für die neun Stadtratssitze.

Im Wahlkampf wollen die Grünliberalen nun auf die Parlamentswahlen fokussieren. Die Gemeinderatsfraktion soll wachsen. Das Ziel: fünf weitere Sitze erobern. Damit hätten sie 19 Sitze. «Die Grünliberalen wollen in der neuen Legislatur zur entscheidenden Kraft in der Stadtzürcher Legislative werden», schreibt die Partei. Schaffen wollen sie das mit einer Kampagne, die «Fürs Dafürsein» lautet. Und das klingt in etwa so: «Nicht gegen den Spass. Sondern für netto null bis 2040.»

Viele Kandidaten, ein freier Sitz Infos einblenden Die Grünliberalen erweitern das Feld der Stadtratskandidatinnen und -kandidaten nicht mehr weiter. Damit aspirieren bei den Wahlen vom kommenden Februar zwölf Kandidaten und vier Kandidatinnen auf die neun Stadtratssitze. Es bleibt noch eine grosse Frage offen: Wen schickt die SP als vierte Kandidatin ins Rennen? Zur Auswahl stehen Gemeinderätin Simone Brander und Nationalrätin Min Li Marti. Die SP entscheidet sich am 26. August an der Delegiertenversammlung, wen sie neben den Bisherigen Corine Mauch, André Odermatt und Raphael Golta nominiert. Damit ist die SP die einzige Partei, die im ausgeglichenen Geschlechterverhältnis antritt. Am Montag haben die SVP-Delegierten den Kantonsrat Roland Scheck und den Gemeinderat Stephan Iten einstimmig nominiert. Wie die SVP haben es auch die linken Parteien kaum geschafft, aussichtsreiche Frauen zur Wahl zu stellen. Die AL will mit Gemeinderat Walter Angst den Sitz von Richard Wolff verteidigen, der als Einziger aus der neunköpfigen Stadtregierung zurücktritt. Angst setzte sich in der internen Ausmarchung gegen die Gemeinderätin Olivia Romanelli durch. Die Grünen gehen mit den Bisherigen Daniel Leupi und Karin Rykart sowie dem 23-jährigen Klimaaktivisten Dominik Waser ins Rennen. Für die FDP strebt Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel nach einem dritten Sitz, dazu treten die beiden Bisherigen Filippo Leutenegger und Michael Baumer an. CVP und EVP möchten mit dem Arzt Josef Widler und dem Gemeinderat Roger Föhn in den Stadtrat kommen. Beide Parteien haben derzeit keinen Sitz. (zac)

