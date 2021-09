Taliban streiten sich mit Waffengewalt – Die Hardliner entscheiden den Machtkampf für sich Der pragmatische Vizechef der Taliban scheint entmachtet. An den wichtigsten Schalthebeln in Kabul sitzen nun antiwestliche Anhänger des Jihad, die von den USA als Terroristen gesucht werden. Tomas Avenarius aus Kabul

Die Leute von Innenminister Haqqani haben die Stadt fest im Griff: Ein Talibankämpfer an einem Checkpoint in Kabul. Foto: Karim Sahib (AFP)

Während schwer bewaffnete Taliban auf Pick-up-Trucks durch die Strassen Kabuls fahren und so auf ihre Weise die Sicherheit und öffentliche Ordnung aufrechterhalten, stehen die Menschen in der Innenstadt auf der verzweifelten Suche nach Bargeld vor den Banken. Die Flüchtlinge im Shar-i-Now-Park hungern bereits seit Wochen. Und die neue Taliban-Führung streitet derweil mit Waffengewalt um den Kurs ihres «Islamischen Emirats»: Halbwegs gemässigt oder gewohnt radikal?

Islamisten-Vizechef Mullah Abdul Ghani Baradar, der als Pragmatiker und als das für einen Taliban weltoffene Gesicht der neuen Herrscher gilt, hatte nach Spekulationen über beinharte Auseinandersetzungen unter den Anführern erst einmal seinen eigenen Tod dementieren müssen. Er sei «auf Reisen und ohne Zugang zu den sozialen Medien» gewesen und habe sich deshalb tagelang nicht gemeldet, so der stellvertretende Taliban-Führer.

Bei TV-Auftritt in schlechtem Zustand

Zuvor war berichtet worden, die Anhänger von Baradars eher gemässigtem Flügel hätten ihre Streitigkeiten mit den radikalen und ideologisch ausgerichteten Gefolgsleuten des neuen Innenministers Sirajuddin Haqqani mit der Waffe ausgetragen. Mullah Baradar sei bei der Schiesserei im Kabuler Präsidentenpalast schwer verletzt oder sogar getötet worden.

Auch wenn die Taliban die Palast-Schiesserei bestreiten, gibt es wenig Zweifel an einem massiven Konflikt. Baradar war bei seinem TV-Auftritt in erkennbar schlechtem Zustand. Er las Teile seiner Äusserungen von einem Zettel ab, als er den Afghanen versicherte, dass es keinerlei Grund zur Sorge um das Land oder seine Person gebe.

Soll bei einer Schiesserei im Präsidentenpalast verletzt worden sein: Mullah Abdul Ghani Baradar. Foto: Karim Jaafar (AFP)

Damit haben sich in Kabul fürs Erste die Taliban-Traditionalisten und die Radikalen durchgesetzt. Im neuen Kabinett sitzen als Terroristen gesuchte Männer auf Schlüsselpositionen. Neben der Taliban-Ethnie der Paschtunen spielen andere ethnische Gruppen keine Rolle. Frauen sind in der neuen Regierung keine zu finden. Die Möglichkeit einer «Einheitsregierung», die alle Volksgruppen, Fraktionen und vor allem auch die Frauen des Landes einschliesst, scheint somit vorerst vom Tisch zu sein. Auch die Tatsache, dass die neue Regierung als «Übergangskabinett» präsentiert wurde, ändert daran wenig.

Das letzte Wort über die Führung des «Islamischen Emirats Afghanistan» ist aber wohl noch nicht gesprochen, auch wenn sich die Dinge derzeit klar zugunsten der Hardliner um Innenminister Haqqani entwickeln. Mullah Baradar, der sich nun offenbar in der Taliban-Hochburg Kandahar aufhält, soll bei der Schiesserei im Präsidentenpalast an der Hüfte verletzt sein. Baradar ist einer der Gründungsväter der Taliban und der wichtigste Vertreter des pragmatisch-gemässigten Flügels. Er hatte in Doha im arabischen Golfstaat Katar in jahrelangen Gesprächen den Abzug der Amerikaner ausgehandelt. Baradar gilt als einer der wenigen Taliban-Vertreter, mit denen diplomatische Bemühungen irgendwie fruchten könnten.

Innenminister Haqqani wird von den USA als Terrorist gesucht, auf seinen Kopf stehen zehn Millionen Dollar.

Bezeichnenderweise wurde Baradar bei der Vorstellung des Kabinetts nur eine Art Vizepremier. Auch die Tatsache, dass der bisherige «Chefdiplomat» jüngst an einem Gespräch mit dem Aussenminister von Katar nicht teilnahm, spricht für seine geschwächte Position. Innenminister Haqqani hingegen wirkt tonangebend. Er wird von den USA als Terrorist gesucht, auf seinen Kopf stehen zehn Millionen Dollar. Sein Haqqani-Netzwerk ist einer der beiden Hauptflügel der Taliban, die Haqqani-Gruppe hat engste Verbindungen zur al-Qaida und wird für einige der schwersten Terroranschläge der letzten Jahre verantwortlich gemacht.

Die Kontrolle der Hauptstadt Kabul liegt derzeit weitgehend in der Hand der Haqqani-Kämpfer. Dass die internationale Gemeinschaft mit diesen Radikalen irgendwie umgehen muss und wird, zeigte sich daran, dass sich ein UNO-Vertreter bereits mit Haqqani getroffen hat.

Die Taliban wollen beim Regieren unter sich bleiben: Die grosse Taliban-Fahne verhüllt eine Mauer in Kabul. Foto: Karim Sahib (AFP)

Ebenso besorgniserregend ist, dass mit Mullah Yakub ein Sohn von Taliban-Gründer Mullah Omar amtierender Verteidigungsminister wird. Jakub gilt ebenfalls als radikal. Mit ihm und Mullah Haqqani an der Spitze der beiden sicherheitsrelevanten Ministerien bekommen zwei antiwestlich und wohl auch Jihad-orientierte Persönlichkeiten Zugriff auf die riesigen Waffenlager, die die Taliban von der in die Flucht geschlagenen afghanischen Armee erbeutet haben: Jeeps, Panzerwagen, Jets, Helikopter und Unmengen an Gewehren und Munition .

Die Taliban haben Routine darin, das Ableben ihrer wichtigsten Führer zu verschweigen.

Überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten ist bisher der formal über allem und allen stehende erste Mann im Taliban-Staat: «Der Führer der Gläubigen» Mullah Hibatullah Akhundzada wird als «geistlich-islamischer Führer» und somit als einer der Nachfolger des Taliban-Gründers Mullah Omar genannt. Mullah Akhundzada ist schon seit 2019 nicht mehr gesehen worden. Möglicherweise lebt er nicht mehr, er könnte bei einem Anschlag in Pakistan umgekommen sein.

Die Taliban haben Routine darin, das Ableben ihrer wichtigsten Führer zu verschweigen: Der Tod von Taliban-Gründer Mullah Omar, der jahrelang schwer krank gewesen sein soll, wurde lange bestritten und erst im Sommer 2015 offiziell eingestanden. Zuvor hatten die Taliban noch Statements und Richtungsentscheidungen in Omars Namen bekannt gegeben. Insofern sind auch Spekulationen um das Schicksal des amtierenden «Führers der Gläubigen» berechtigt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.